Выплаты от ADRA: кому гарантируют помощь в 19 400 грн на зиму

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Благотворительная организация ADRA Ukraine, входящая в глобальную сеть Адвентистского агентства развития и помощи (ADRA), осуществляет оформление финансовой помощи на отопительный период 2026/27 годов. В частности, такой возможностью смогут воспользоваться жители еще одной громады прифронтового региона и получить выплаты, на которые можно будет купить топливо для предстоящей зимы.

О том, кому доступна финансовая помощь, рассказывают Новини.LIVE.

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Кому гарантирована помощь на зиму от ADRA

По информации благотворительной организации, уже более 500 семей начали готовиться к зиме при финансовой поддержке программы помощи на твердое топливо в Днепропетровской и Харьковской областях.

Речь идет о домохозяйствах, которые зарегистрировались на получение денежной помощи для подготовки к новому отопительному сезону.

"Для жителей прифронтовых территорий возможность заранее приобрести топливо — это прежде всего возможность подготовить жилье к холодам и позаботиться о тепле зимой", — объясняют организаторы.

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На данный момент регистрация прошла в Новоалександровской и Мировской громадах в Днепропетровщине, а также в Куньевской громаде на Харьковщине.

Работа по оформлению ведется в координации с Shelter Cluster, органами местного самоуправления и другими гуманитарными организациями, что позволяет согласовывать помощь и направлять ее в те громады, где в ней нуждаются больше всего.

Ключевые условия для получения помощи:

Проживание в прифронтовых громадах; Отопление жилья осуществляется с использованием твердого топлива; Наличие у домохозяйства категории уязвимости.

Размер денежной помощи и где ещё можно её получить

Согласно сообщению, в ближайшее время команда благотворительного фонда ADRA Ukraine также планирует провести регистрацию домохозяйств в Савинской громаде Харьковской области, расширяя поддержку перед зимним периодом. За объявлениями о ее открытии необходимо следить на странице фонда в социальной сети Facebook.

В рамках программы уязвимым семьям, которые отапливают свои дома твердым топливом, будет предоставлено по 19 400 гривен на домохозяйство для его покупки. Соответствующая поддержка для жителей прифронтовых громад даст возможность заблаговременно позаботиться о тепле и лучше подготовиться к зиме.

Гражданам необходимо подготовить для оформления некоторую информацию. В частности, потребуются банковские реквизиты (IBAN) главы домохозяйства для начисления денежной помощи.

Также на каждого члена семьи необходимо будет предоставить:

индивидуальный номер налогоплательщика;

другие документы, удостоверяющие личность (паспорт/вид на жительство);

контактные данные главы семьи (номер телефона).

Помощь стала возможной благодаря поддержке правительства Соединенных Штатов в сотрудничестве с Польской гуманитарной акцией (PAH).

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Еще Новини.LIVE писали о том, где в настоящее время доступна финансовая помощь от УВКБ ООН. В рамках программы каждому члену семьи выделят по 10 800 грн (3 600 грн в месяц) или 12 300 грн (4 100 грн в месяц). Принять участие в программе смогут ВПЛ, переехавшие из-за угроз/вынужденной эвакуации за последние 45 дней, а также беженцы, вернувшиеся домой не ранее чем три месяца назад и не позднее чем год назад.