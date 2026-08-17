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Главная Финансы Украинцам 60+ доступны международные выплаты до 12 300 грн

Украинцам 60+ доступны международные выплаты до 12 300 грн

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 11:00
Выплаты пенсионерам и людям с инвалидностью в 12 300 грн: где предоставляют международную помощь
Пожилая женщина и мужчина, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года домохозяйства, вынужденные переместиться по стране из-за событий, вызванных военными действиями, могут получить международную денежную помощь в размере до 12 800 грн. Такая возможность для наиболее уязвимых групп граждан стала доступна еще в одном из украинских регионов.

О том, кому и где предоставляются выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кто может претендовать на международную помощь

В конце лета заявки на включение в электронную очередь в регистрационный центр программы "Денежная помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев" можно подать в городе Винница.

Граждане должны относиться хотя бы к одной из следующих категорий:

  1. Домохозяйства, фактически перемещенные с имеющимся статусом внутренне перемещенного лица на срок до 45 дней в связи с угрозой жизни, обстрелами или обязательной эвакуацией.
  2. Домохозяйства, фактически перемещенные со статусом переселенца на срок от 46 дней до шести месяцев из-за угрозы жизни, атак или обязательной эвакуации.
  3. Домохозяйства, которые из-за войны покинули свои дома и выехали за границу, но вернулись в Украину. Обязательное условие: гражданин вернулся не ранее чем три месяца назад и не позднее года назад.
  4. Домохозяйства, которые выезжали в другие регионы из-за военных действий, но вернулись на место постоянного проживания. Обязательное условие: возвращение произошло в течение трех месяцев и не позднее года назад.

Также существуют два важных социально-экономических условия для всех вышеуказанных категорий:

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  • Помощь предусмотрена только тем домохозяйствам, чей среднемесячный доход на одного человека не превышает 8 300 грн;
  • Наличие уязвимости (пенсионеры, лица с инвалидностью, многодетные семьи, одинокие матери с детьми и т. д.).

Размеры помощи и порядок подачи заявок

В рамках программы граждане, пострадавшие от войны, получат два вида выплат в размере 10 800 или 12 300 грн.

Для оформления помощи необходимо записаться в электронную очередь в городе Винница, заполнив специальную форму. Однако речь идет лишь о предварительной записи, решение о выплатах будет принято после личного собеседования.

"Обратите внимание: заполнение этой формы является лишь записью в электронную очередь в пункт сбора данных в г. Винница. Окончательное решение о выплате принимается только после личной беседы со специалистом фонда", — говорится в сообщении.

Заранее следует подготовить следующие документы:

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • свидетельство о рождении детей;
  • номер банковского счета для выплат;
  • документ, подтверждающий группу уязвимости;
  • контактный номер телефона.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что БФ "Каритас Украины" оказывает финансовую поддержку гражданам, которые из-за войны переехали в другие регионы. В рамках программы наиболее уязвимые категории населения получат выплаты, на которые можно будет приобрести топливо на зимний период. В частности, это пожилые люди (от 60 лет) и лица с инвалидностью (I–II группа). Такая возможность доступна гражданам в Полтавском регионе.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в конце лета продолжается реализация проекта MESH при финансовой поддержке Гуманитарного фонда, который предусматривает предоставление двух видов денежной помощи. Выплаты предназначены для открытия и развития собственного дела. Гражданам будут доступны финансовые гранты на развитие бизнеса в сумме до 31 900 грн. Воспользоваться такой возможностью могут жители Николаевской, Днепропетровской и Херсонской областей.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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