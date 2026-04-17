Выплаты на лечение: где людям с инвалидностью можно оформить от Каритас 11 000 грн

До 30 апреля 2026 года представители "Каритас Украины" открыли регистрацию на предоставление финансовой поддержки еще в одном из украинских городов. На этот раз на выплаты смогут рассчитывать люди с инвалидностью и другие уязвимые группы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

Условия предоставления финансовой помощи от Каритас

По информации организаторов, речь идет о дополнительной поддержке внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которых война заставила переезжать в другие регионы. Сейчас обратиться за помощью могут граждане, которые временно нашли прибежище в Николаеве, переехав из таких регионов:

Донецкого;

Луганского;

Херсонского.

БФ "Каритас Николаев УГКЦ" окажет помощь не для всех переселенцев, а только тем, кто имеет группу инвалидности или тяжелое заболевание.

"Есть для вас важная информация. Если вы ВПЛ с 24.02.2022 года из Донецкой, Луганской или Херсонской областей и недавно переехали в Николаев, имеете инвалидность или тяжелое заболевание (подтвержденное документами)... можете получить 10 800 грн", — сообщили организаторы.

Кроме того, среди ключевых требований в праве на оформление денежной помощи — подтверждение факта отсутствия аналогичной финансовой помощи от других благотворительных фондов или организаций.

Размер денежной помощи и список документов

Согласно условиям программы, представители "Каритас Украины" предоставят внутренним переселенцам в случае соответствия вышеперечисленным условиям стандартную для всех сумму денежной помощи. Граждане с инвалидностью и люди с тяжелыми болезнями смогут рассчитывать на единовременную выплату в размере 10 800 грн.

Оформить денежную помощь можно, прибыв в пункт регистрации БФ "Каритас Николаев УГКЦ" по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 60-б (работает в будни с 9.30 до 16.30).

Заранее необходимо подготовить следующие документы:

паспорт;

идентификационный код;

справка ВПЛ переселенца;

справка о доходах;

документ, удостоверяющий наличие инвалидности или болезнь.

Регистрация переселенцев на денежную помощь в Николаеве продлится только до конца апреля 2026 года.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что украинские граждане, имеющие группу инвалидности, могут оформить ежемесячную помощь в размере 1 800 грн. Средства доступны в Харьковской области от ВПП ООН.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в апреле на ведение фермерства можно получить финансовые гранты до 960 долларов. На выплаты могут рассчитывать уязвимые группы граждан, в частности лица пожилого возраста, безработные и люди с инвалидностью.