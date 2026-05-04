Выплаты от Дании: где каждому в семье выплатят по 10 800 грн в мае

В мае 2026 года началась предварительная регистрация на предоставление многоцелевой денежной помощи от Датского совета по делам беженцев/DRC в одном из украинских регионов. В рамках программы можно будет получить на каждого в семье по 10 800 грн.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию организаторов в соцсети Facebook.

Подробнее о программе денежной помощи от Дании

Как отмечается, DRC совместно с общественной организацией "Лампа" благодаря финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины объявили предварительную регистрацию на получение денежной помощи для жителей Новгород-Северской громады Черниговской области таких старостинских округов:

Печенюговский старостинский округ (с. Печенюги, с. Владимировка, с. Иванков, с. Кузьминское, с. Лизуновка. С. Поповка, с. Муравейник);

Каменского-Слободской старостинский округ (с. Каменская Слобода, с. Камень, с. Ковпинка, с. Будище, с. Кремский Бугор, с. Михайловка, с. Новенькое, с. Пушкари, с. Бир);

Гремяцкий старостинский округ (с. Гремяч и с. Бучки).

Организаторы объясняют, что речь идет о многоцелевой финансовой поддержке, которую можно получить на насущные потребности домохозяйств. В частности, на продукты питания, медикаменты, коммунальные услуги, средства гигиены, первоочередные расходы для индивидуальных потребностей семьи.

Среди критериев уязвимости, которые будут учитывать при назначении денежной помощи:

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ); Граждане с инвалидностью; Семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми; Граждане старшего возраста от 60 лет; Лица с тяжелыми болезнями; Женщины, которые сами воспитывают детей.

Сумма помощи и кто может зарегистрироваться

По условиям программы от Датского совета по делам беженцев и ОО "Лампа", граждане, которые фактически проживают в вышеупомянутых старостинских округах Новгород-Северской громады, получат денежную помощь в размере 10 800 грн на каждого члена семьи.

Предварительная регистрация продлится до 8 мая 2026 года включительно. Зарегистрироваться имеет право только один человек от домохозяйства.

Согласно критериям уязвимости, зарегистрированные получат смс-приглашение на полноценную регистрацию. Перед этим нужно заполнить специальную форму.

"Обратите внимание! Мы не собираем данные банковских карт, счетов или любую конфиденциальную финансовую информацию. Регистрация не гарантирует получения помощи", — добавили организаторы.

Уточнить детали можно по номерам телефонов в будни с 10:00 до 17:00:

0 (800) 33-60-13 (бесплатно для жителей Украины);

+38 (067) 131-69-80;

+38 (050) 051-85-94.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы со статусом переселенца и пострадавшие от войны, проживающие в Николаевской области могут подать заявки на программу денежной помощи от Каритас. Граждане смогут получить до 37 800 грн на домохозяйство.

Еще Новини.LIVE писали, что в мае доступна многоцелевая денежная помощь пострадавшим от обстрелов в десяти регионах от благотворительных фондов "Ангелы спасения" и "Рокада". В частности, выплаты смогут оформить внутренне перемещенные лица и семьи, чьи дома повредили обстрелы.