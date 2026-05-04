Виплати від Данії: де кожному в родині виплатять по 10 800 грн у травні

У травні 2026 року почалась попередня реєстрація на надання багатоцільової грошової допомоги від Данської ради у справах біженців/DRC в одному з українських регіонів. У рамках програми можна буде отримати на кожного в родині по 10 800 грн.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію організаторів у соцмережі Facebook.

Детальніше про програму грошової допомоги від Данії

Як зазначається, DRC спільно з громадською організацією "Лампа" завдяки фінансовій підтримці Гуманітарного фонду для України оголосили попередню реєстрацію на отримання грошової допомоги для жителів Новгород-Сіверської громади Чернігівської області таких старостинських округів:

Печенюгівський старостинський округ (с. Печенюги, с. Володимирівка, с. Іванків, с. Кузьминське, с. Лизунівка. С. Попівка, с. Муравейник);

Кам’янського-Слобідський старостинський округ (с. Кам’янська Слобода, с. Камінь, с. Ковпинка, с. Будище, с. Кремський Бугор, с. Михайлівка, с. Новеньке, с. Пушкарі, с. Бир);

Грем’яцький старостинський округ (с. Грем’яч та с. Бучки).

Організатори пояснюють, що йдеться про багатоцільову фінансову підтримку, яку можна отримати на нагальні потреби домогосподарств. Зокрема, на харчові продукти, медикаменти, комунальні послуги, засоби гігієни, першочергові витрати для індивідуальних потреб сім’ї.

Серед критеріїв вразливості, які будуть враховувати під час призначення грошової допомоги:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО); Громадяни з інвалідністю; Родини з трьома та більше неповнолітніми дітьми; Громадяни старшого віку від 60 років; Особи з тяжкими хворобами; Жінки, які самі виховують дітей.

Сума допомоги та хто може зареєструватися

За умовами програми від Данської ради у справах біженців та ГО "Лампа", громадяни, які фактично проживають у вищезазначених старостинських округах Новгород-Сіверської громади, отримають грошову допомогу у розмірі 10 800 грн на кожного члена сім’ї.

Попередня реєстрація триватиме до 8 травня 2026 року включно. Зареєструватися має право лише одна людина від домогосподарства.

Згідно з критеріями вразливості, зареєстровані отримають смс-запрошення на повноцінну реєстрацію. Перед цим потрібно заповнити спеціальну форму.

"Зверніть увагу! Ми не збираємо дані банківських карток, рахунків чи будь-яку конфіденційну фінансову інформацію. Реєстрація не гарантує отримання допомоги", — додали організатори.

Уточнити деталі можна за номерами телефонів у будні з 10:00 до 17:00:

0 (800) 33-60-13 (безплатно для жителів України);

+38 (067) 131-69-80;

+38 (050) 051-85-94.

