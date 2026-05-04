Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Підтримка українських родин: Данія виплатить кожному 10 800 грн

Підтримка українських родин: Данія виплатить кожному 10 800 грн

Ua ru
Дата публікації: 4 травня 2026 13:00
Виплати від Данії: де кожному в родині виплатять по 10 800 грн у травні
Жінка старшого віку з дитиною. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У травні 2026 року почалась попередня реєстрація на надання багатоцільової грошової допомоги від Данської ради у справах біженців/DRC в одному з українських регіонів. У рамках програми можна буде отримати на кожного в родині по 10 800 грн.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію організаторів у соцмережі Facebook.  

Детальніше про програму грошової допомоги від Данії

Як зазначається, DRC спільно з громадською організацією "Лампа" завдяки фінансовій підтримці Гуманітарного фонду для України оголосили попередню реєстрацію на отримання грошової допомоги для жителів Новгород-Сіверської громади Чернігівської області таких старостинських округів:

  • Печенюгівський старостинський округ (с. Печенюги, с. Володимирівка, с. Іванків, с. Кузьминське, с. Лизунівка. С. Попівка, с. Муравейник);
  • Кам’янського-Слобідський старостинський округ (с. Кам’янська Слобода, с. Камінь, с. Ковпинка, с. Будище, с. Кремський Бугор, с. Михайлівка, с. Новеньке, с. Пушкарі, с. Бир);
  • Грем’яцький старостинський округ (с. Грем’яч та с. Бучки).

Організатори пояснюють, що йдеться про багатоцільову фінансову підтримку, яку можна отримати на нагальні потреби домогосподарств. Зокрема, на харчові продукти, медикаменти, комунальні послуги, засоби гігієни, першочергові витрати для індивідуальних потреб сім’ї.

Серед критеріїв вразливості, які будуть враховувати під час призначення грошової допомоги:

Читайте також:
  1. Внутрішньо переміщені особи  (ВПО);
  2. Громадяни з інвалідністю;
  3. Родини з трьома та більше неповнолітніми дітьми;
  4. Громадяни старшого віку від 60 років;
  5. Особи з тяжкими хворобами;
  6. Жінки, які самі виховують дітей.

Сума допомоги та хто може зареєструватися

За умовами програми від Данської ради у справах біженців та ГО "Лампа", громадяни, які фактично проживають у вищезазначених старостинських округах Новгород-Сіверської громади, отримають грошову допомогу у розмірі 10 800 грн на кожного члена сім’ї.

Попередня реєстрація триватиме до 8 травня 2026 року включно. Зареєструватися має право лише одна людина від домогосподарства.

Згідно з критеріями вразливості, зареєстровані отримають смс-запрошення на повноцінну реєстрацію. Перед цим потрібно заповнити спеціальну форму.

"Зверніть увагу! Ми не збираємо дані банківських карток, рахунків чи будь-яку конфіденційну фінансову інформацію. Реєстрація не гарантує отримання допомоги", — додали організатори.

Уточнити деталі можна за номерами телефонів у будні з 10:00 до 17:00:

  • 0 (800) 33-60-13 (безплатно для жителів України);
  • +38 (067) 131-69-80;
  • +38 (050) 051-85-94.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українці зі статусом переселенця та постраждалі від війни, які мешкають у Миколаївській області можуть подати заявки на програму грошової допомоги від Карітас. Громадяни зможуть отримати до 37 800 грн на домогосподарство. 

Ще Новини.LIVE писали, що у травні доступна багатоцільова грошова допомога постраждалим від обстрілів у десяти регіонах від благодійних фондів "Янголи спасіння" та "Рокада". Зокрема, виплати зможуть оформити внутрішньо переміщені особи та родини, чиї будинки пошкодили обстріли. 

виплати гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації