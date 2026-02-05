Выплаты от США — в четырех областях доступна помощь для тех, кому больше 60 лет

Поддержка США — как и где могут получить деньги те, кому 60+
Благотворительный фонд "Право на защиту" открыл предварительную регистрацию на денежную помощь в ряде областей в рамках проекта "Консорциум Реагирования" этой зимой. Речь идет о выплатах в размере 3,6 тыс. грн на трехмесячный период.
Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу организации.
Кому из украинцев доступна денежная помощь зимой
Зарегистрироваться в программе поддержки от БФ "Право на защиту" могут только определенные категории граждан, которые действительно нуждаются в финансовой помощи. Такая возможность доступна в таких регионах:
- Днепропетровском;
- Запорожском;
- Одесском;
- Харьковском.
К участию в программе приглашают украинские семьи, которые попали в трудное жизненное положение, и соответствуют всем ниже описанным критериям отбора:
- Не получали аналогичные выплаты от организаций последние три месяца;
- Имеется украинское гражданство/вид на жительство;
- Имеют статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) с 24 февраля 2022 года;
- Проживают в вышеуказанных регионах;
- Доход на каждого в семье не превышает 6,3 тыс. грн в месяц.
Кроме того, организаторы в отборе на выплаты будут обращать внимание на наличие одной из следующих уязвимостей:
- в домохозяйстве есть только одинокий человек в возрасте более 60 лет;
- в семье есть только граждане пожилого возраста (более 60 лет), или, которые содержат детей;
- семьи, где есть от трех детей;
- домохозяйства с беременными женщинами или детьми до двух лет;
- семьи с лицами с инвалидностью I-II группы/ребенком, который имеет инвалидность, болезни.
Как подать заявку на участие в программе
Для предварительной регистрации в программе в вышеуказанных областях, нужно заполнить специальную онлайн-форму.
Организаторы объясняют, что форма не является гарантией на оказание помощи. Она предназначена для предварительного сбора данных потенциальных участников. Во время их обработки заявителям будут звонить для верификации информации и проверки соответствия указанным критериям уязвимости.
Финансирование соответствующей программы состоится при поддержке правительства Соединенных Штатов.
"Денежная помощь предоставляется в рамках проекта "Консорциум Реагирования: Предоставление многоотраслевой гуманитарной помощи пострадавшему от конфликта населению в Украине (2023-2026)" от БФ "Право на защиту" как партнера Консорциума Реагирования, координируемого ACTED, при финансовой поддержке правительства США", — говорится в сообщении.
