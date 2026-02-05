Выплаты от США — в четырех областях доступна помощь для тех, кому больше 60 лет

Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

Благотворительный фонд "Право на защиту" открыл предварительную регистрацию на денежную помощь в ряде областей в рамках проекта "Консорциум Реагирования" этой зимой. Речь идет о выплатах в размере 3,6 тыс. грн на трехмесячный период.



Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу организации.

Кому из украинцев доступна денежная помощь зимой

Зарегистрироваться в программе поддержки от БФ "Право на защиту" могут только определенные категории граждан, которые действительно нуждаются в финансовой помощи. Такая возможность доступна в таких регионах:

Днепропетровском;

Запорожском;

Одесском;

Харьковском.

К участию в программе приглашают украинские семьи, которые попали в трудное жизненное положение, и соответствуют всем ниже описанным критериям отбора:

Не получали аналогичные выплаты от организаций последние три месяца; Имеется украинское гражданство/вид на жительство; Имеют статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) с 24 февраля 2022 года; Проживают в вышеуказанных регионах; Доход на каждого в семье не превышает 6,3 тыс. грн в месяц.

Кроме того, организаторы в отборе на выплаты будут обращать внимание на наличие одной из следующих уязвимостей:

в домохозяйстве есть только одинокий человек в возрасте более 60 лет;

в семье есть только граждане пожилого возраста (более 60 лет), или, которые содержат детей;

семьи, где есть от трех детей;

домохозяйства с беременными женщинами или детьми до двух лет;

семьи с лицами с инвалидностью I-II группы/ребенком, который имеет инвалидность, болезни.

Как подать заявку на участие в программе

Для предварительной регистрации в программе в вышеуказанных областях, нужно заполнить специальную онлайн-форму.

Организаторы объясняют, что форма не является гарантией на оказание помощи. Она предназначена для предварительного сбора данных потенциальных участников. Во время их обработки заявителям будут звонить для верификации информации и проверки соответствия указанным критериям уязвимости.

Финансирование соответствующей программы состоится при поддержке правительства Соединенных Штатов.

"Денежная помощь предоставляется в рамках проекта "Консорциум Реагирования: Предоставление многоотраслевой гуманитарной помощи пострадавшему от конфликта населению в Украине (2023-2026)" от БФ "Право на защиту" как партнера Консорциума Реагирования, координируемого ACTED, при финансовой поддержке правительства США", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Сумской области действует программа помощи в аграрном секторе. Гражданам будет доступна возможность получить до 4 тыс. долларов.

Еще рассказывали, что UNHCR Ukraine оказывает помощь в Одессе. Согласно программе, финпомощь будет составлять 3,6 тыс. грн в течение трех месяцев.