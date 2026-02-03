Видео
Главная Финансы UNHCR выплачивает украинцам по 3,6 тыс. грн в феврале — условия

UNHCR выплачивает украинцам по 3,6 тыс. грн в феврале — условия

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 08:00
Выплаты UNHCR Ukraine — где еще принимают заявки на денежную помощь в размере 3,6 тыс. грн
Женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

UNHCR Ukraine, являющееся представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, работает в Одессе в феврале 2026 года. В рамках программы поддержки жителей уязвимых категорий можно подать заявку на денежную помощь в размере 3,6 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении организации в Telegram.

Подробнее об оказании помощи в Одессе

UNHCR Ukraine в феврале продолжает оказывать поддержку для беженцев, искателей убежища и переселенцев во время войны. В частности, выплаты могут оформить жители Одессы. Претенденты получат финпомощь в размере 3,6 тыс. грн на каждого члена семьи (сроком три месяца). Максимально выплата для одного человека может составлять 10,8 тыс. грн.

Принимают заявки от двух категорий граждан:

  1. Внутренних переселенцев, которым пришлось покинуть опасные места за предыдущие полгода/прибыли на свой привычный адрес проживания;
  2. Беженцев, которые выезжали из страны из-за войны после 24 февраля 2022-го, однако впоследствии вернулись домой.

Финпомощь для этих категорий граждан будет доступна при условии отсутствия подобной поддержки от других организаций в течение последних трех месяцев. Еще надо иметь одну из уязвимостей:

  • семья, состоящая из одинокого отца/матери с несовершеннолетними пожилыми детьми, лицами пожилого возраста от 55 лет;
  • домохозяйства, куда входят только люди старшего и пожилого возраста, которым более 55 лет;
  • семьи с гражданами, которым более 55 лет, имеют несовершеннолетних детей;
  • домохозяйства с лицами с группой инвалидности/тяжелыми болезнями.

При этом финансово-экономическое состояние заявителей должно быть низким: доход на одного человека в семье не должен превышать сумму в 6,3 тыс. грн.

Как оформить помощь в Одессе

Согласно правилам, жители г. Одесса смогут зарегистрироваться в программе на выплаты в феврале, подав заявку. Организация время от времени открывает запись на выплаты как только раздадут помощь по предварительным спискам.

После этого граждане получат номер в очереди для начисления средств.

Офис работает по адресу: г. Одесса, ул. Старопортофранковская, 103а. График работы: Пн — Пт с 9:00 — 16:30.

Ранее мы писали, что в одной из областей открыли регистрацию в программе поддержки уязвимых категорий граждан. В частности, для участия приглашают домохозяйства с пенсионерами или лицами с инвалидностью.

Еще сообщалось, что в Украине реализуют программу по предоставлению бизнес-грантов в аграрной сфере. В ее рамках можно получить до 4 тыс. долларов.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
