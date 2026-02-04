Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Грант в 2 тыс. долларов от People in Need Ukraine — как получить

Грант в 2 тыс. долларов от People in Need Ukraine — как получить

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 13:00
Выплаты от 2 до 5 тыс. долларов — где украинцам доступны гранты
Женщина за компьютером. Фото: Freepik

Жители одной из прифронтовых областей могут получить от неправительственной организации "People in Need Ukraine" гранты на обучение для смены профессии, а бизнес — средства для обеспечения гражданам лучших условий труда.

О том, кто и где может воспользоваться такой возможностью, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Для кого доступна грантовая программа

Как отмечают в организации, речь идет о грантовых проектах "Віднова" в Харьковской области. Для граждан продлили срок регистрации для участия в инициативе.

"Без света, с нехваткой рабочих рук и постоянными рисками — украинский бизнес работает на грани. Именно поэтому поддержка сейчас критически важна. Мы продлили прием заявок сразу на два грантовых проекта "Віднова" в Харьковской области", — говорится в сообщении.

Проекты предусматривают предоставление возможности оформить гранты:

  1. Для бизнеса — до 5 тыс. долларов на улучшение условий труда/создание более безопасной и инклюзивной рабочей среды;
  2. Для жителей громад — до 2 тыс. долларов на обучение или переквалификацию для освоения новой профессии.

Возможность получить грант до 5 тыс. долларов есть у микро- и малых предприятий, где работают:

  • ветераны;
  • граждане в возрасте от 50 лет;
  • внутренне перемещенные лица;
  • одинокие отцы/матери;
  • люди с инвалидностью.

Предоставленные выплаты можно будет использовать на обустройство рабочих мест, улучшение помещений, а также обучение работников, на отопление, безопасность и доступность пространства. В то же время, предусмотрено софинансирование — от 20%.

Гранты до 2 тыс. долларов граждане получат на обучение, у которых ограничены экономические возможности, потеряли работу в связи с войной или хотят сменить профессию. Обучение может быть как дистанционное, так и очное, продолжительностью до шести месяцев.

Где именно доступна программа и как принять участие

По данным организаторов, оба конкурса действуют в таких районах Харьковской области:

  • Берестинский;
  • Харьковский;
  • Лозовской;
  • Богодуховский;
  • Чугуевский.

Новый конечный срок подачи заявок — до 28 февраля 2026 года. Отбор будет происходить на конкурсной основе.

допомога українцям
Объявление. Источник: People in Need Ukraine

Для регистрации на целевую денежную грантовую поддержку бизнеса необходимо заполнить специальную форму.

Для участия в грантовой поддержке для обучения необходимо также заполнить онлайн-анкету.

Ранее мы сообщали, что UNHCR Ukraine оказывает помощь переселенцам в Одессе. По программе граждане смогут оформить финпомощь в 3,6 тыс. грн сразу на три месяца.

Еще рассказывали, что в Сумской области действует грантовая программа в аграрном секторе В ее рамках граждане смогут оформить до 4 тыс. долларов помощи.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации