Выплаты от 2 до 5 тыс. долларов — где украинцам доступны гранты

Грант в 2 тыс. долларов от People in Need Ukraine — как получить
Жители одной из прифронтовых областей могут получить от неправительственной организации "People in Need Ukraine" гранты на обучение для смены профессии, а бизнес — средства для обеспечения гражданам лучших условий труда.
О том, кто и где может воспользоваться такой возможностью, рассказывают Новини.LIVE.
Для кого доступна грантовая программа
Как отмечают в организации, речь идет о грантовых проектах "Віднова" в Харьковской области. Для граждан продлили срок регистрации для участия в инициативе.
"Без света, с нехваткой рабочих рук и постоянными рисками — украинский бизнес работает на грани. Именно поэтому поддержка сейчас критически важна. Мы продлили прием заявок сразу на два грантовых проекта "Віднова" в Харьковской области", — говорится в сообщении.
Проекты предусматривают предоставление возможности оформить гранты:
- Для бизнеса — до 5 тыс. долларов на улучшение условий труда/создание более безопасной и инклюзивной рабочей среды;
- Для жителей громад — до 2 тыс. долларов на обучение или переквалификацию для освоения новой профессии.
Возможность получить грант до 5 тыс. долларов есть у микро- и малых предприятий, где работают:
- ветераны;
- граждане в возрасте от 50 лет;
- внутренне перемещенные лица;
- одинокие отцы/матери;
- люди с инвалидностью.
Предоставленные выплаты можно будет использовать на обустройство рабочих мест, улучшение помещений, а также обучение работников, на отопление, безопасность и доступность пространства. В то же время, предусмотрено софинансирование — от 20%.
Гранты до 2 тыс. долларов граждане получат на обучение, у которых ограничены экономические возможности, потеряли работу в связи с войной или хотят сменить профессию. Обучение может быть как дистанционное, так и очное, продолжительностью до шести месяцев.
Где именно доступна программа и как принять участие
По данным организаторов, оба конкурса действуют в таких районах Харьковской области:
- Берестинский;
- Харьковский;
- Лозовской;
- Богодуховский;
- Чугуевский.
Новый конечный срок подачи заявок — до 28 февраля 2026 года. Отбор будет происходить на конкурсной основе.
Для регистрации на целевую денежную грантовую поддержку бизнеса необходимо заполнить специальную форму.
Для участия в грантовой поддержке для обучения необходимо также заполнить онлайн-анкету.
Ранее мы сообщали, что UNHCR Ukraine оказывает помощь переселенцам в Одессе. По программе граждане смогут оформить финпомощь в 3,6 тыс. грн сразу на три месяца.
Еще рассказывали, что в Сумской области действует грантовая программа в аграрном секторе В ее рамках граждане смогут оформить до 4 тыс. долларов помощи.
Читайте Новини.LIVE!