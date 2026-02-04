Выплаты от 2 до 5 тыс. долларов — где украинцам доступны гранты

Женщина за компьютером. Фото: Freepik

Жители одной из прифронтовых областей могут получить от неправительственной организации "People in Need Ukraine" гранты на обучение для смены профессии, а бизнес — средства для обеспечения гражданам лучших условий труда.

О том, кто и где может воспользоваться такой возможностью, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Для кого доступна грантовая программа

Как отмечают в организации, речь идет о грантовых проектах "Віднова" в Харьковской области. Для граждан продлили срок регистрации для участия в инициативе.

"Без света, с нехваткой рабочих рук и постоянными рисками — украинский бизнес работает на грани. Именно поэтому поддержка сейчас критически важна. Мы продлили прием заявок сразу на два грантовых проекта "Віднова" в Харьковской области", — говорится в сообщении.

Проекты предусматривают предоставление возможности оформить гранты:

Для бизнеса — до 5 тыс. долларов на улучшение условий труда/создание более безопасной и инклюзивной рабочей среды; Для жителей громад — до 2 тыс. долларов на обучение или переквалификацию для освоения новой профессии.

Возможность получить грант до 5 тыс. долларов есть у микро- и малых предприятий, где работают:

ветераны;

граждане в возрасте от 50 лет;

внутренне перемещенные лица;

одинокие отцы/матери;

люди с инвалидностью.

Предоставленные выплаты можно будет использовать на обустройство рабочих мест, улучшение помещений, а также обучение работников, на отопление, безопасность и доступность пространства. В то же время, предусмотрено софинансирование — от 20%.

Гранты до 2 тыс. долларов граждане получат на обучение, у которых ограничены экономические возможности, потеряли работу в связи с войной или хотят сменить профессию. Обучение может быть как дистанционное, так и очное, продолжительностью до шести месяцев.

Где именно доступна программа и как принять участие

По данным организаторов, оба конкурса действуют в таких районах Харьковской области:

Берестинский;

Харьковский;

Лозовской;

Богодуховский;

Чугуевский.

Новый конечный срок подачи заявок — до 28 февраля 2026 года. Отбор будет происходить на конкурсной основе.

Объявление. Источник: People in Need Ukraine

Для регистрации на целевую денежную грантовую поддержку бизнеса необходимо заполнить специальную форму.

Для участия в грантовой поддержке для обучения необходимо также заполнить онлайн-анкету.

Ранее мы сообщали, что UNHCR Ukraine оказывает помощь переселенцам в Одессе. По программе граждане смогут оформить финпомощь в 3,6 тыс. грн сразу на три месяца.

Еще рассказывали, что в Сумской области действует грантовая программа в аграрном секторе В ее рамках граждане смогут оформить до 4 тыс. долларов помощи.