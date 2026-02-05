Виплати від США — у чотирьох областях доступна допомога для тих, кому понад 60 років

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

Благодійний фонд "Право на захист" відкрив попередню реєстрацію на грошову допомогу у низці областей в рамках проєкту "Консорціум Реагування" цієї зими. Йдеться про виплати у розмірі у 3,6 тис. грн на тримісячний період.



Про це інформують Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу організації.

Кому з українців доступна грошова допомога взимку

Зареєструватися у програмі підтримки від БФ "Право на захист" можуть тільки певні категорії громадян, які дійсно потребують фінансової допомоги. Така можливість доступна в таких регіонах:

Дніпропетровському;

Запорізькому;

Одеському;

Харківському.

До участі у програмі запрошують українські родини, які потрапили у скрутне життєве становище, і відповідають всім нижче описаним критеріям відбору:

Не отримували аналогічні виплати від організацій останні три місяці; Наявне українське громадянство/посвідка на проживання; Мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) з 24 лютого 2022 року; Проживають у вищевказаних регіонах; Дохід на кожного в родині не перевищує 6,3 тис. грн на місяць.

Окрім того, організатори у відборі на виплати звертатимуть увагу на наявність однієї з таких вразливостей:

у домогосподарстві є лише самотня людина, віком понад 60 років;

у родині є лише громадяни похилого віку (понад 60 років), чи, які утримують дітей;

родини, де є від трьох дітей;

домогосподарства з вагітними жінками чи дітьми до двох років;

родини з особами з інвалідністю І-II групи/дитиною, яка має інвалідність, хвороби.

Як подати заявку на участь у програмі

Для попередньої реєструватися у програмі у вищевказаних областях, потрібно заповнити спеціальну онлайн-форму.

Організатори пояснюють, що форма не є гарантією на надання допомоги. Вона призначена для попереднього збору даних потенційних учасників. Під час їх опрацювання заявникам будуть телефонувати для верифікування інформації та перевірки відповідності зазначеним критеріям вразливості.

Фінансування відповідної програми відбудеться за підтримки уряду Сполучених Штатів.

"Грошова допомога надається в межах проєкту "Консорціум Реагування: Надання багатогалузевої гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню в Україні (2023–2026)" від БФ "Право на захист" як партнера Консорціуму Реагування, координованого ACTED, за фінансової підтримки уряду США", — йдеться у повідомленні.

