Выплаты от УВКБ ООН в феврале — где каждому в семье предоставят по 10,8 тыс. грн

Мужчина и женщина пожилого возраста. Фото: Freepik

В феврале 2026 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) возобновило регистрацию на программу финансовой поддержки граждан в ряде населенных пунктов одной из прифронтовых областей. Речь идет о возможности оформления выплат в размере 10,8 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба представителей организации в Telegram-канале.

Какие условия программы помощи от УВКБ ООН в феврале

В организации отмечают, что мобильные бригады офиса Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев снова работают в населенных пунктах Сумской области. В частности, на 4 февраля 2026 года на денежную помощь могут записаться жители города Кролевец (Кролевецкая ТГ). Соответствующая программа рассчитана на уязвимые категории граждан двух ключевых групп:

украинцев, которые за предыдущие шесть месяцев выехали из опасных регионов/возвратились на свое прежнее место жительства. Имеют официальный статус внутреннего переселенца (ВПЛ);

граждан, которые вынужденно покидали страну из-за войны, однако в итоге прибыли домой. Имеют документ, удостоверяющий факт выезда.

Основным условием предоставления финпомощи для этих двух категорий граждан является отсутствие выплат от других благотворителей за последние три месяца.

Кроме того, предусмотрены критерии уязвимости для оказания помощи исключительно тем, кто в ней нуждается больше всего. А именно:

Для семей, где одинокий отец/мать воспитывают несовершеннолетних детей, имеют граждан в возрасте более 55 лет; Для домохозяйств, которые возглавляют люди старшего возраста (от 55 лет); Для семей, куда входят исключительно одинокие граждане старшего возраста, имеющие несовершеннолетних детей; Для домохозяйств, где есть лица с инвалидностью/серьезными болезнями.

При этом семьи должны быть малообеспеченными, где размер дохода на одного человека не превышает 6,3 тыс. грн.

Сумма помощи и как оформить

По условиям программы, претендентам выплатят по 3,6 тыс. грн на каждого человека в семье сразу за три месяца. То есть каждый получит максимально по 10,8 тыс. грн. УВКБ ООН будет отправлять суммы средств на счета глав домохозяйств банковскими переводами или по Western Union.

В среду, 4 февраля, граждан будут принимать для консультаций по адресу в г. Кролевец (Кролевецкая ТГ): пл. Мира, 2 (центр культуры), часы работы: 12:00 — 14:00.

"Внимание!" Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы — 063 182 68 38. Часы работы пункта сбора данных в г. Сумы — будние дни с 9:00 до 16:00", — говорится в сообщении.

