Виплати від УВКБ ООН у лютому — де кожному в родині нададуть по 10,8 тис. грн

У лютому 2026 року Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) поновило реєстрацію на програму фінансової підтримки громадян у низці населених пунктів однієї з прифронтових областей. Йдеться про можливість оформлення виплат у розмірі 10,8 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба представників організації у Telegram-каналі.

Які умови програми допомоги від УВКБ ООН у лютому

В організації зазначають, що мобільні бригади офісу Управління Верховного комісара ООН у справах біженців знову працюють у населених пунктах Сумської області. Зокрема, на 4 лютого 2026 року на грошову допомогу можуть записатися жителі міста Кролевець (Кролевецька ТГ). Відповідна програма розрахована на вразливі категорії громадян двох ключових груп:

українців, які за попередні шість місяців виїхали з небезпечних регіонів/повернулись на своє колишнє місце проживання. Мають офіційний статус внутрішнього переселенця (ВПО);

громадян, які вимушено залишали країну через війну, проте у підсумку прибули додому. Мають документ, що засвідчує факт виїзду.

Основною умовою надання фіндопомоги для цих двох категорій громадян є відсутність виплат від інших благодійників за останні три місяці.

Окрім того, передбачені критерії вразливості для надання допомоги виключно тим, хто її потребує найбільше. А саме:

Для родин, де самотній батько/мати виховують неповнолітніх дітей, мають громадян, віком понад 55 років; Для домогосподарств, які очолюють люди старшого віку (від 55 років); Для родин, куди входять виключно самотні громадяни старшого віку, мають неповнолітніх дітей; Для домогосподарств, де є особи з інвалідністю/серйозними хворобами.

При цьому родини мають бути малозабезпеченими, коли розмір доходу на одну особу не перевищує 6,3 тис. грн.

Сума допомоги та як оформити

За умовами програми, претендентам виплатять по 3,6 тис. грн на кожну особу в родині одразу за три місяці. Тобто кожен отримає максимально по 10,8 тис. грн. УВКБ ООН надсилатиме суми коштів на рахунки голів домогосподарств банківськими переказами або по Western Union.

У середу, 4 лютого, громадян прийматимуть для консультацій за адресою у м. Кролевець (Кролевецька ТГ): пл. Миру, 2 (центр культури), години роботи: 12:00 — 14:00.

"Увага! Записатись у чергу на прийом мобільних груп для реєстрації на програму грошової допомогу можна за номером телефону пункту збору даних у м.Суми — 063 182 68 38. Години роботи пункту збору даних у м. Суми — будні дні з 9:00 до 16:00", — йдеться у повідомленні.

