Выплаты от ERC — в каких регионах доступна помощь до 970 долларов

В Украине более чем 1 тысяча домохозяйств смогут получить гранты до 970 долларов в рамках программы поддержки во время военного положения. Такую возможность предоставит Эстонский совет по делам беженцев (ERC) в нескольких областях.

Об этом информирует пресс-служба организации.

Подробнее о денежной помощи от ERC

Речь идет о действии "Программы экстренной поддержки средств к существованию", призванной наладить поступление стабильных доходов домохозяйствам в сельской местности. Денежную помощь можно будет направить на запуск и восстановление экономической деятельности.

Приобщиться к ней могут уязвимые категории граждан. А именно:

внутренние переселенцы;

безработные;

многодетные семьи;

семьи с детьми до двух лет;

одинокие матери/родители с детьми;

граждане с инвалидностью первой-второй группы, хроническими болезнями;

люди пожилого возраста (более 60 лет).

Сумма помощи и как подать заявку

Денежную помощь предоставят в разных размерах в зависимости от вида деятельности. Минимально выплатят 668 долларов (29 тыс. грн), а максимально 967 долларов (42 тыс. грн).

Предусмотрена помощь на такие виды хозяйственной деятельности:

для птицеводства предоставят 30 тыс. грн;

для производства мясной и молочной продукции — 42 тыс. грн;

для производство свинины — 31 тыс. грн;

для кролиководства, козоводства, пчеловодства — 29 тыс. грн;

для производства пищевой продукции и сервисы — 42 тыс. грн.

Сейчас регистрация открыта в таких областях:

Днепропетровская область: Каменский район, Затишнянская громада; Синельниковский район, Раевская и Илларионовская громада — до 1 февраля;

Запорожская область: Запорожский район, Михайловская громада — до 8 февраля;

Черкасская область: до 9 февраля 2026 года;

Кировоградская область: до 9 февраля 2026 года.

Для того, чтобы подать заявку, необходимо заполнить специальную форму.

В целом программа должна охватить Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Кировоградскую, Полтавскую и Черкасскую области.

Как сообщалось, в Украине женщины могут получить финпомощь по программе "REDpreneur Women". В его рамках предоставят до 7 тыс. долларов.

Еще мы рассказывали, что зимой некоторые смогут оформить выплаты от Каритас на шесть месяцев. Денежная помощь предусмотрена на покрытие расходов на аренду жилья.