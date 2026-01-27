Видео
Главная Финансы Финпомощь от ERC — кому выплатят до 970 долларов

Финпомощь от ERC — кому выплатят до 970 долларов

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 13:02
Выплаты от ERC — в каких регионах доступна помощь до 970 долларов
Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине более чем 1 тысяча домохозяйств смогут получить гранты до 970 долларов в рамках программы поддержки во время военного положения. Такую возможность предоставит Эстонский совет по делам беженцев (ERC) в нескольких областях.

Об этом информирует пресс-служба организации.

Читайте также:

Подробнее о денежной помощи от ERC

Речь идет о действии "Программы экстренной поддержки средств к существованию", призванной наладить поступление стабильных доходов домохозяйствам в сельской местности. Денежную помощь можно будет направить на запуск и восстановление экономической деятельности.

Приобщиться к ней могут уязвимые категории граждан. А именно:

  • внутренние переселенцы;
  • безработные;
  • многодетные семьи;
  • семьи с детьми до двух лет;
  • одинокие матери/родители с детьми;
  • граждане с инвалидностью первой-второй группы, хроническими болезнями;
  • люди пожилого возраста (более 60 лет).

Сумма помощи и как подать заявку

Денежную помощь предоставят в разных размерах в зависимости от вида деятельности. Минимально выплатят 668 долларов (29 тыс. грн), а максимально 967 долларов (42 тыс. грн).

Предусмотрена помощь на такие виды хозяйственной деятельности:

  • для птицеводства предоставят 30 тыс. грн;
  • для производства мясной и молочной продукции — 42 тыс. грн;
  • для производство свинины — 31 тыс. грн;
  • для кролиководства, козоводства, пчеловодства — 29 тыс. грн;
  • для производства пищевой продукции и сервисы — 42 тыс. грн.

Сейчас регистрация открыта в таких областях:

  • Днепропетровская область: Каменский район, Затишнянская громада; Синельниковский район, Раевская и Илларионовская громада — до 1 февраля;
  • Запорожская область: Запорожский район, Михайловская громада — до 8 февраля;
  • Черкасская область: до 9 февраля 2026 года;
  • Кировоградская область: до 9 февраля 2026 года.

Для того, чтобы подать заявку, необходимо заполнить специальную форму.

В целом программа должна охватить Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Кировоградскую, Полтавскую и Черкасскую области.

Как сообщалось, в Украине женщины могут получить финпомощь по программе "REDpreneur Women". В его рамках предоставят до 7 тыс. долларов.

Еще мы рассказывали, что зимой некоторые смогут оформить выплаты от Каритас на шесть месяцев. Денежная помощь предусмотрена на покрытие расходов на аренду жилья.

