Выплаты от Каритас — где доступна помощь пострадавшим от войны, которым более 55 лет

Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

В одном из городов Украины стартовала регистрация в проекте поддержки "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине" для семей с детьми, лиц с инвалидностью и людей старше 55+, из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В ее рамках переселенцы смогут получить средства на аренду жилья.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

Кто и где сможет получить помощь на аренду жилья

Как отмечается, речь идет о реализации проекта поддержки граждан, которые были вынуждены оставить собственные дома в связи с войной, и переехали в Полтавский регион. Воплощает соответствующий проект благотворительный фонд "Каритас Полтава", занимающийся предоставлением разноплановой соцпомощи населению, которое оказалось в трудных жизненных ситуациях.

"Каритас Полтава в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине" продолжает регистрацию на предоставление финансовой помощи на аренду жилья сроком на 6 месяцев в Полтаве и Полтавской области... Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа!", — говорится в сообщении.



Приобщиться к программе помощи на покрытие расходов за аренду жилья могут исключительно уязвимые категории граждан из числа переселенцев с перемещением в принимающую общину в течение последних 30 дней. А именно:

лица с инвалидностью;

лица с тяжелым заболеванием;

одинокие лица старшего возраста (55+);

домохозяйства, состоящие из одного/двух пожилых людей без поддержки родных;

одинокие матери/отцы/опекуны несовершеннолетних детей;

многодетные семьи, где есть трое и более несовершеннолетних детей;

беременные женщины/матери с детьми до трех лет.

Среди ограничений:

домохозяйство до этого не получало подобной денежной помощи от других организаций/фондов;

средний месячный доход на одного человека в семье не превышает 6318 грн.

Как зарегистрироваться в программе и необходимые документы

В случае соответствия условиям программы заявители для регистрации должны собрать следующие документы:

паспорт (оригинал), идентификационный код;

справка переселенца, выданная не более 30 дней назад;

банковский счет IBAN;

документы с подтверждением критерия уязвимости;

справку ОК-5 или ОК-7.

Детали по проекту в регионе можно уточнить по номеру телефона: 050 346 4693.

Контакты. Источник: БФ Каритас Полтава

