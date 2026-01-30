Видео
Главная Финансы Денежная помощь Каритас — где можно получить тем, кому 55+

Денежная помощь Каритас — где можно получить тем, кому 55+

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 13:02
Выплаты от Каритас — где доступна помощь пострадавшим от войны, которым более 55 лет
Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

В одном из городов Украины стартовала регистрация в проекте поддержки "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине" для семей с детьми, лиц с инвалидностью и людей старше 55+, из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В ее рамках переселенцы смогут получить средства на аренду жилья.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

Читайте также:

Кто и где сможет получить помощь на аренду жилья

Как отмечается, речь идет о реализации проекта поддержки граждан, которые были вынуждены оставить собственные дома в связи с войной, и переехали в Полтавский регион. Воплощает соответствующий проект благотворительный фонд "Каритас Полтава", занимающийся предоставлением разноплановой соцпомощи населению, которое оказалось в трудных жизненных ситуациях.

"Каритас Полтава в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине" продолжает регистрацию на предоставление финансовой помощи на аренду жилья сроком на 6 месяцев в Полтаве и Полтавской области... Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа!", — говорится в сообщении.

Приобщиться к программе помощи на покрытие расходов за аренду жилья могут исключительно уязвимые категории граждан из числа переселенцев с перемещением в принимающую общину в течение последних 30 дней. А именно:

  • лица с инвалидностью;
  • лица с тяжелым заболеванием;
  • одинокие лица старшего возраста (55+);
  • домохозяйства, состоящие из одного/двух пожилых людей без поддержки родных;
  • одинокие матери/отцы/опекуны несовершеннолетних детей;
  • многодетные семьи, где есть трое и более несовершеннолетних детей;
  • беременные женщины/матери с детьми до трех лет.

Среди ограничений:

  • домохозяйство до этого не получало подобной денежной помощи от других организаций/фондов;
  • средний месячный доход на одного человека в семье не превышает 6318 грн.

Как зарегистрироваться в программе и необходимые документы

В случае соответствия условиям программы заявители для регистрации должны собрать следующие документы:

  • паспорт (оригинал), идентификационный код;
  • справка переселенца, выданная не более 30 дней назад;
  • банковский счет IBAN;
  • документы с подтверждением критерия уязвимости;
  • справку ОК-5 или ОК-7.

Детали по проекту в регионе можно уточнить по номеру телефона: 050 346 4693.

допомога українцям
Контакты. Источник: БФ Каритас Полтава

Ранее мы писали, что UNHCR принимает заявки на помощь в Полтаве. Принять участие в программе могут несколько категорий людей.

Также сообщалось, что некоторые домохозяйства получат гранты до 970 долларов. Такую помощь обещает Эстонский совет по делам беженцев в нескольких регионах.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
