Выплаты от Каритас — где доступна помощь пострадавшим от войны, которым более 55 лет

В одном из городов Украины стартовала регистрация в проекте поддержки "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине" для семей с детьми, лиц с инвалидностью и людей старше 55+, из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В ее рамках переселенцы смогут получить средства на аренду жилья.
Кто и где сможет получить помощь на аренду жилья
Как отмечается, речь идет о реализации проекта поддержки граждан, которые были вынуждены оставить собственные дома в связи с войной, и переехали в Полтавский регион. Воплощает соответствующий проект благотворительный фонд "Каритас Полтава", занимающийся предоставлением разноплановой соцпомощи населению, которое оказалось в трудных жизненных ситуациях.
"Каритас Полтава в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине" продолжает регистрацию на предоставление финансовой помощи на аренду жилья сроком на 6 месяцев в Полтаве и Полтавской области... Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа!", — говорится в сообщении.
Приобщиться к программе помощи на покрытие расходов за аренду жилья могут исключительно уязвимые категории граждан из числа переселенцев с перемещением в принимающую общину в течение последних 30 дней. А именно:
- лица с инвалидностью;
- лица с тяжелым заболеванием;
- одинокие лица старшего возраста (55+);
- домохозяйства, состоящие из одного/двух пожилых людей без поддержки родных;
- одинокие матери/отцы/опекуны несовершеннолетних детей;
- многодетные семьи, где есть трое и более несовершеннолетних детей;
- беременные женщины/матери с детьми до трех лет.
Среди ограничений:
- домохозяйство до этого не получало подобной денежной помощи от других организаций/фондов;
- средний месячный доход на одного человека в семье не превышает 6318 грн.
Как зарегистрироваться в программе и необходимые документы
В случае соответствия условиям программы заявители для регистрации должны собрать следующие документы:
- паспорт (оригинал), идентификационный код;
- справка переселенца, выданная не более 30 дней назад;
- банковский счет IBAN;
- документы с подтверждением критерия уязвимости;
- справку ОК-5 или ОК-7.
Детали по проекту в регионе можно уточнить по номеру телефона: 050 346 4693.
