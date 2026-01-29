Выплаты от Каритас — где и кто может получить денежную помощь до 185 тыс. грн

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

До 8 февраля 2026 года граждане одной из областей могут присоединиться к участию в программе бизнес-грантов в сфере ведения сельского хозяйства. Она предусматривает предоставление денежной помощи до 185 тыс. грн.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

Реклама

Читайте также:

Кто и где может получить грант до 185 тыс. грн

Речь идет о реализации проекта "AGRIS 3" по предоставлению грантов для жителей Хмельницкой области на предпринимательство в сфере сельского хозяйства. Его воплощает в жизнь благотворительный фонд "Каритас Хмельницкий УГКЦ" с Caritas Ukraine при финансовой поддержке The Canadian Catholic Organization for Development and Peace.

"Стартует проект "AGRIS 3" из направления "Проекты по восстановлению жизнедеятельности. Livelihood" Каритас Хмельницкий УГКЦ. Мы начинаем отбор участников на получение бизнес-грантов в сфере ведения сельского хозяйства", — говорится в сообщении.

Целью программы является восстановление жизнедеятельности уязвимых внутренних переселенцев и местных жителей, пострадавших в результате войны.

По информации организаторов, граждане смогут получить денежную помощь на развитие собственного бизнеса. Максимальная сумма гранта достигает 185 тыс. грн (4,28 тыс. долларов).

К отбору допускаются исключительно жители, которые:

пострадали во время военных действий, потеряли здоровье, имеют поврежденное или разрушенное жилье;

принадлежат к малообеспеченным семьям;

сами являются участниками боевых действий.

Приоритетной категорией на получение гранта являются внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые относятся к таким уязвимым группам:

одинокие родители/опекуны несовершеннолетних детей в возрасте (до 18 лет);

семьи с беременной женщиной/матерью ребенка до трех лет;

домохозяйства, где есть лица с инвалидностью или тяжелой/хронической болезнью;

лица пожилого возраста от 60 лет (пенсионеры);

граждане в возрасте от 50 лет (безработные, не пенсионеры);

семьи, где есть от трех детей.

Как присоединиться к программе по поддержке бизнеса

Граждане, которые подпадают под вышеуказанные условия и хотят присоединиться к грантовому проекту "AGRIS 3" в Хмельницкой области по поддержке предпринимательства в сфере сельского хозяйства, должны выбрать бизнес-грант и заполнить специальную анкету.

Регистрация продлится до 8 февраля 2026 года включительно или до набора свободных мест.

Детали можно уточнить по номеру телефона: 38 097 957 44 60

Ранее мы рассказывали, что БФ "Каритас Донецк" в г. Днепр предоставляет два вида помощи. В его рамках средства могут получить семьи с детьми.

Также мы сообщали, что в ряде регионов действует программа помощи от БФ "Право на защиту". Средства предоставляются для уязвимых категорий населения.