Женщина с маленьким ребенком. Фото: Freepik

В ноябре 2026 года в одной из прифронтовых украинских областей действует программа помощи, реализуемая международной организацией ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) и направленная на защиту прав и интересов детей. В рамках этой инициативы семьи смогут получить гуманитарную помощь, а впоследствии станут доступны и другие виды финподдержки.

Об этом сообщили в одной из городских территориальных громад, передают Новини.LIVE.

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Кто из семей получит гуманитарную помощь от ЮНИСЕФ

Как отмечается, семьям с детьми в возрасте до 17 лет включительно предусмотрено оказание помощи при финансовой поддержке ЮНИСЕФ в Днепропетровской области, а именно тем, кто зарегистрирован и фактически проживает в городе Апостолово. В рамках программы граждане получат гигиенические наборы.

Для регистрации семьям с детьми предлагается заполнить онлайн-анкету, указав достоверные данные. В частности:

актуальный номер телефона;

фактическое место проживания;

данные о детях.

"Заполните форму, указав достоверные данные о себе, контактный номер телефона, адрес проживания и информацию о детях. Предварительная регистрация не гарантирует получение помощи. После заполнения формы и предоставления ваших контактных данных с вами свяжутся по указанному номеру телефона", — говорится в сообщении.

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Какую еще помощь окажет ЮНИСЕФ в 2026 году

Согласно обнародованной информации, Детский фонд ООН также планировал оказать зимнюю помощь в размере 19 400 грн через ПФУ семьям, проживающим в пределах 0–20 км от линии боевых действий в Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Сумской или Запорожской областях.

Также будет предоставляться многоцелевая помощь после атаки и эвакуации. Деньги гарантируются семьям, пострадавшим от боевых действий. Каждому члену домохозяйства начислят по 12 300 грн. Претенденты будут определены совместно с местными властями.

Кроме того, фонд предоставит экстренную помощь семьям с детьми, пострадавшим в результате обстрелов, если есть раненые или погибшие. Сумма финансовой помощи составит 16 700 грн.

Кроме того, обещают выплаты на случай кризисных ситуаций, связанных с отсутствием электроэнергии, отопления или воды. Размер экстренной помощи составит 4 100 грн. Выплаты будут осуществляться через местные органы социальной защиты.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пожилые граждане, лица с инвалидностью и хроническими заболеваниями получат от представительства UN Refugee Agency в Украине денежную помощь. Организация будет работать на западе Украины. В рамках программы семьям на три месяца предоставят по 10 800 грн или 12 300 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что семьи в Днепропетровской области могут зарегистрироваться для получения помощи от фонда "Global Empowerment Mission Ukraine". Средства будут предоставляться уязвимым категориям граждан ежеквартально в течение 2027 года по 2 000 грн. То есть за год выплатят по 8 000 грн.