Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Поддержка семей с детьми: где доступна программа ЮНИСЕФ в ноябре

Поддержка семей с детьми: где доступна программа ЮНИСЕФ в ноябре

Ua ru
16 ноября 2026 11:00
Помощь семьям от ЮНИСЕФ: кто и где может ею воспользоваться в ноябре Freepik
Женщина с маленьким ребенком. Фото: Freepik

В ноябре 2026 года в одной из прифронтовых украинских областей действует программа помощи, реализуемая международной организацией ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) и направленная на защиту прав и интересов детей. В рамках этой инициативы семьи смогут получить гуманитарную помощь, а впоследствии станут доступны и другие виды финподдержки.

Об этом сообщили в одной из городских территориальных громад, передают Новини.LIVE.

Реклама

Кто из семей получит гуманитарную помощь от ЮНИСЕФ

Как отмечается, семьям с детьми в возрасте до 17 лет включительно предусмотрено оказание помощи при финансовой поддержке ЮНИСЕФ в Днепропетровской области, а именно тем, кто зарегистрирован и фактически проживает в городе Апостолово. В рамках программы граждане получат гигиенические наборы.

Для регистрации семьям с детьми предлагается заполнить онлайн-анкету, указав достоверные данные. В частности:

  • актуальный номер телефона;
  • фактическое место проживания;
  • данные о детях.

"Заполните форму, указав достоверные данные о себе, контактный номер телефона, адрес проживания и информацию о детях. Предварительная регистрация не гарантирует получение помощи. После заполнения формы и предоставления ваших контактных данных с вами свяжутся по указанному номеру телефона", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Какую еще помощь окажет ЮНИСЕФ в 2026 году

Согласно обнародованной информации, Детский фонд ООН также планировал оказать зимнюю помощь в размере 19 400 грн через ПФУ семьям, проживающим в пределах 0–20 км от линии боевых действий в Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Сумской или Запорожской областях.

Также будет предоставляться многоцелевая помощь после атаки и эвакуации. Деньги гарантируются семьям, пострадавшим от боевых действий. Каждому члену домохозяйства начислят по 12 300 грн. Претенденты будут определены совместно с местными властями.

Кроме того, фонд предоставит экстренную помощь семьям с детьми, пострадавшим в результате обстрелов, если есть раненые или погибшие. Сумма финансовой помощи составит 16 700 грн.

Кроме того, обещают выплаты на случай кризисных ситуаций, связанных с отсутствием электроэнергии, отопления или воды. Размер экстренной помощи составит 4 100 грн. Выплаты будут осуществляться через местные органы социальной защиты.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пожилые граждане, лица с инвалидностью и хроническими заболеваниями получат от представительства UN Refugee Agency в Украине денежную помощь. Организация будет работать на западе Украины. В рамках программы семьям на три месяца предоставят по 10 800 грн или 12 300 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что семьи в Днепропетровской области могут зарегистрироваться для получения помощи от фонда "Global Empowerment Mission Ukraine". Средства будут предоставляться уязвимым категориям граждан ежеквартально в течение 2027 года по 2 000 грн. То есть за год выплатят по 8 000 грн.

выплаты дети финансовая помощь деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации