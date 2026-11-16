Мужчина и женщина за компьютером. Фото: Freepik

В ноябре 2026 года представительство UN Refugee Agency в Украине будет работать в ряде городов на западе Украины. В рамках программы семьи смогут получить денежную помощь на три месяца. К участию приглашаются наиболее уязвимые группы населения, в частности, многодетные семьи, пожилые люди и лица с инвалидностью.

О том, где и кому доступны выплаты в ноябре, рассказывает портал Новини.LIVE.

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В каких городах будут предоставлять финпомощь от UNHCR Ukraine

Как отмечают в фонде, возможность регистрации на финансовую помощь от Агентства ООН по делам беженцев вновь доступна в городах Ивано-Франковской области.

Заявки могут подавать семьи, относящиеся к следующим категориям:

Внутренние переселенцы, которые за последние полтора месяца переехали из-за угроз жизни, атак или принудительной эвакуации;

ВПЛ, которые находятся в перемещении от 46 дней до полугода из-за войны;

Беженцы и переселенцы, прибывшие на свои адреса после перемещения по Украине или из-за рубежа за последние 12 месяцев и не ранее чем три месяца назад.

Регистрация возможна также, если заявители ранее получали аналогичные выплаты от международных фондов/организаций, однако с того момента прошло более трех месяцев.

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Дополнительные требования к участникам программы

Организаторы отметили, что для беженцев и ВПЛ, вернувшихся домой, будут действовать дополнительные критерии отбора:

Доход не должен превышать 8 300 грн на человека в месяц;

Близость к линии боевых действий;

Неблагоприятные условия проживания;

Наличие одной из факторов уязвимости.

Речь идет о следующих уязвимых категориях населения:

Пожилые граждане;

Дети-сироты/дети, лишенные родительской опеки;

Люди с инвалидностью;

Граждане с хроническими/тяжелыми заболеваниями;

Одинокие матери или отцы;

Малообеспеченные семьи;

Ветераны войны/члены их семей;

Многодетные семьи.

Размеры помощи в зависимости от срока перемещения

Заявителям в Ивано-Франковской области обещают выплатить следующие суммы денежной помощи в зависимости от срока перемещения:

Переселенцы, переместившиеся в течение последних 45 дней, получат 12 300 грн на одного человека;

ВПЛ, переехавшие от 46 дней до полугода назад, получат 12 300 грн;

Беженцы, вернувшиеся домой, получат 10 800 грн;

Семьи, пострадавшие в результате атак за последние 45 дней, получат 12 300 грн.

Куда обращаться для регистрации на выплаты

Как отмечается, сбор данных для выплаты помощи будет осуществлять партнер организации — благотворительный фонд "Право на защиту". Мобильные группы для регистрации в программе в Ивано-Франковской области будут работать в следующие дни:

16 ноября 2026 года: г. Калуш (по предварительной записи);

17 ноября 2026 года: г. Коломыя (по предварительной записи).

Записаться в очередь для регистрации в программе помощи можно с помощью онлайн-формы.

После записи в электронную очередь необходимо дождаться звонка сотрудников пункта сбора данных, которые проведут опрос на соответствие критериям программы и сообщат адрес и время приема.

"Важно: звонки будут осуществляться только тем заявителям, которые предварительно соответствуют условиям и критериям программы помощи", — сообщили организаторы.

Часы работы пункта сбора данных в городе Ивано-Франковск:

18 ноября с 9:00 до 18:00, ул. Грюнвальдская, 16/2 (по предварительной записи).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что до 20 ноября семьи в Днепропетровской области смогут оформить финансовую помощь от БФ "Global Empowerment Mission Ukraine". Речь идет о поддержке уязвимых категорий граждан, которая будет предоставляться ежеквартально в течение 2027 года. Каждые три месяца будут выплачивать по 2 000 грн, а за год начислят по 8 000 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в ноябре в Николаеве граждане смогут оформить помощь от агентства ООН. Выплаты получат беженцы и внутренние переселенцы. Сумма дохода не должна превышать 8 300 грн на каждого члена семьи. Каждый получит по 3 600 грн на следующие три месяца.