Жінка з малолітньою дитиною. Фото: Freepik

У листопаді 2026 року в одній з прифронтових українських областей діє програма допомоги, яку реалізує міжнародна організація ЮНІСЕФ (Дитячий фонд ООН), що орієнтована на захист прав та інтересів дітей. У рамках ініціативи родини зможуть отримати гуманітарну допомогу, а згодом стануть доступні інші види фінпідтримки.

Про це повідомили в одній з міських територіальних громад, передають Новини.LIVE.

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Хто з родин отримає гуманітарну допомогу від ЮНІСЕФ

Як зазначається, родинам з дітьми віком до 17 років включно передбачене надання допомоги за фінпідтримки ЮНІСЕФ у Дніпропетровській області, а саме тим, хто зареєстрований та фактично проживає у місті Апостолове. У рамках програми громадяни отримають гігієнічні набори.

Для здійснення реєстрації родини з дітьми запрошують заповнити онлайн-анкету, зазначивши достовірні дані. Зокрема:

актуальний номер телефону;

фактичне місце проживання;

дані про дітей.

"Заповніть форму, вказавши достовірні дані про себе, контактний номер телефону, адресу проживання та інформацію про дітей. Попередня реєстрація не гарантує отримання допомоги. Після заповнення форми та подання Ваших контактних даних із Вами зв’яжуться за вказаним номером телефону", — йдеться у повідомленні.

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Яку ще допомогу надасть ЮНІСЕФ у 2026 році

Згідно з оприлюдненою інформацією, Дитячий фонд ООН також планував надати зимову допомогу у розмірі 19 400 грн через ПФУ для родин, які мешкають у межах 0-20 км від лінії бойових дій в Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській або Запорізькій областях.

Також надаватимуть багатоцільову допомогу після атак та евакуації. Гроші гарантують родинам, які постраждали від бойових дій. Кожному в домогосподарстві нарахують по 12 300 грн. Претенденти будуть визначені спільно з місцевою владою.

Також фонд надасть екстрену допомогу для родин з дітьми, які постраждали через обстріли, якщо є поранені або хтось загинув. Сума фіндопомоги становитиме 16 700 грн.

Також обіцяють виплати для кризових ситуацій, на випадок відсутності електроенергії, опалення чи води. Розмір екстреної допомоги становитиме 4 100 грн. Виплати нададуть через місцеві органи соцзахисту.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що громадяни похилого віку, особи з групою інвалідністю та хронічними хворобами отримають від представництва UN Refugee Agency в Україні грошову допомогу. Організація буде працювати на західній Україні. У рамках програми родинам нададуть на тримісячний термін по 10 800 грн або 12 300 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що родинам у Дніпропетровській області можна зареєструватися на допомогу від фонду "Global Empowerment Mission Ukraine". Кошти надаватимуть вразливим категоріям громадян щоквартально протягом 2027 року по 2 000 грн. Тобто за рік виплатять по 8 000 грн.