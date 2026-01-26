Виплати від Агенції ООН — де пенсіонери можуть отримати 10,8 тис. грн допомоги

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

Взимку 2026 року кілька вразливих категорій громадян можуть оформити фінансову підтримку від Агенції ООН у справах біженців. Зокрема, така можливість доступна людям похилого віку у місті Суми.

Про це поінформував прессцентр організації у Telegram.

Хто може оформити фіндопомогу від ООН

Агенція ООН у справах біженців у новому році поновила роботу у місті Суми. Для того, щоб попередньо зареєструватися, необхідно мати один із двох офіційних статусів:

Внутрішньо переміщеної особи (ВПО) за умови переїзду з небезпечних місць протягом останніх пів року/повернення на своє колишнє місце проживання; Біженця за умови виїзду з країни у зв'язку з війною після 24 лютого 2022 року та повернення додому.

Серед основних умов права на фінансову підтримку для вищевказаних категорій є відсутність аналогічних виплат від будь-яких інших благодійних фондів за попередні три місяці.

Важливо мати категорію вразливості для отримання права на виплати. А саме:

родина, де одинока матір чи батько виховує дітей до 18 років, утримує осіб похилого віку (від 55 років);

домогосподарство, що складається лише з громадян похилого віку (від 55 років);

родина, де є люди похилого віку (понад 55 років), виховують малолітніх дітей;

домогосподарство, де наявні особи з групою інвалідності/важкими хворобами.

Фінансово-економічний стан родини заявника має бути низьким. Виплати передбачені тільки для тих, у кого дохід на одну особу в сім'ї не перевищує 6,3 тис. грн.

Розмір допомоги та як оформити у Сумах

За правилами програми, претенденти отримають по 3,6 тис. грн на кожного в домогосподарстві терміном на три місяці. Тобто кожній особі за весь період нарахують по 10,8 тис. грн. Агенція надішле кошти банківськими переказами/Western Union на рахунки очільників домогосподарств.

Як зазначається, мешканців міста Суми будуть приймати для проведення консультацій за попереднім записом в електронну чергу.

Після запису необхідно буде очікувати на дзвінок працівників пункту збору даних на грошову допомогу. Громадянам у телефонному режимі повідомлять про день та час, коли потрібно буде прийти на індивідуальний прийом.

"Нагадуємо, що реєстрація на грошову допомогу від УВКБ ООН, у місті Суми, за адресою вул. Революції Гідності, 15, здійснюється виключно за попереднім записом в чергу на прийом", — йдеться у повідомленні.

Заздалегідь необхідно буде підготувати такі документи:

паспорт/інший документ, що може посвідчувати особу;

ідентифікаційний номер;

довідка ВПО (якщо є);

номер банківського рахунку;

свідоцтво про народження;

документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за потреби);

посвідчення/меддовідки.

