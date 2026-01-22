Выплаты до 1,5 тыс. долларов — где в Украине доступны гранты для домохозяйств

Финподдержка домохозяйств — как получить 1,5 тыс. долларов
В одной из украинских областей гражданам доступна программа поддержки малых производителей продукции, работающих на пострадавших от войны территориях. В ее рамках можно будет получить гранты до 1,5 тыс. долларов.
Об этом сообщает пресс-центр общественной организации "Южная стратегия развития".
Условия программы поддержки для прифронтовых домохозяйств
Как отмечается, в январе 2026 года активисты "Южной стратегии развития" принимают заявки на грантовую и учебную программу поддержки приусадебного производства в Херсонской области. Целью соответствующего проекта является предоставление финансовой помощи для малых производителей фермерской и аграрной продукции на территориях, пострадавших от войны.
Проект реализуют в таких громадах Херсонской области:
- в Великоалександровской громаде;
- в Высокопольской громаде.
В его рамках предоставят средства на такие составляющие деятельности фермеров:
- покупку кормов, молодняка животных/птицы;
- приобретение семян/удобрений/садового инвентаря;
- покупку приборов для переработки/хранения продукции;
- приобретение системы полива/теплицы/мелкую сельхозтехнику.
Размер помощи, кто и как может подать заявку
Приобщиться к программе могут физлица или физлица-предприниматели (ФЛП), соблюдая несколько основных условий. А именно:
- есть бизнес, связанный с выращиванием, переработкой или реализацией пищевых продуктов, животноводством или птицеводством;
- живут в вышеуказанных громадах;
- готовы пройти обязательное обучение и создать план использования гранта;
- не были участниками предыдущего проекта с выплатами 700 долларов и не имели грантовой поддержки от других организаций в течение последних шести месяцев.
Подавать заявки для регистрации в проекте можно до 26 января 2026 года.
"Полученные данные будут использованы для определения физических лиц и/или физических лиц-предпринимателей, которые могут принять участие в отборе в качестве участников программы привлечения финансирования на условиях грантовой поддержки",— говорится в сообщении.
Отобранным участникам, которые пройдут обязательное обучение от тренеров по планированию и развитию бизнеса, предоставят гранты до 1,5 тыс. долларов.
Ранее мы писали, что Каритас предоставляет украинцам помощь на аренду жилья. Поддержка предусмотрена на полгода в одном из городов.
Также сообщалось, что ряду категорий граждан доступны выплаты от UNHCR. В частности, претендовать на денежную помощь могут те, кому более 55 лет.
Читайте Новини.LIVE!