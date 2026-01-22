Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Финподдержка домохозяйств — как получить 1,5 тыс. долларов

Финподдержка домохозяйств — как получить 1,5 тыс. долларов

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 13:01
Выплаты до 1,5 тыс. долларов — где в Украине доступны гранты для домохозяйств
Человек держит американскую валюту. Фото: Новини.LIVE

В одной из украинских областей гражданам доступна программа поддержки малых производителей продукции, работающих на пострадавших от войны территориях. В ее рамках можно будет получить гранты до 1,5 тыс. долларов.

Об этом сообщает пресс-центр общественной организации "Южная стратегия развития".

Реклама
Читайте также:

Условия программы поддержки для прифронтовых домохозяйств

Как отмечается, в январе 2026 года активисты "Южной стратегии развития" принимают заявки на грантовую и учебную программу поддержки приусадебного производства в Херсонской области. Целью соответствующего проекта является предоставление финансовой помощи для малых производителей фермерской и аграрной продукции на территориях, пострадавших от войны.

Проект реализуют в таких громадах Херсонской области:

  • в Великоалександровской громаде;
  • в Высокопольской громаде.

В его рамках предоставят средства на такие составляющие деятельности фермеров:

  • покупку кормов, молодняка животных/птицы;
  • приобретение семян/удобрений/садового инвентаря;
  • покупку приборов для переработки/хранения продукции;
  • приобретение системы полива/теплицы/мелкую сельхозтехнику.

Размер помощи, кто и как может подать заявку

Приобщиться к программе могут физлица или физлица-предприниматели (ФЛП), соблюдая несколько основных условий. А именно:

  • есть бизнес, связанный с выращиванием, переработкой или реализацией пищевых продуктов, животноводством или птицеводством;
  • живут в вышеуказанных громадах;
  • готовы пройти обязательное обучение и создать план использования гранта;
  • не были участниками предыдущего проекта с выплатами 700 долларов и не имели грантовой поддержки от других организаций в течение последних шести месяцев.

Подавать заявки для регистрации в проекте можно до 26 января 2026 года.

"Полученные данные будут использованы для определения физических лиц и/или физических лиц-предпринимателей, которые могут принять участие в отборе в качестве участников программы привлечения финансирования на условиях грантовой поддержки",— говорится в сообщении.

Отобранным участникам, которые пройдут обязательное обучение от тренеров по планированию и развитию бизнеса, предоставят гранты до 1,5 тыс. долларов.

Ранее мы писали, что Каритас предоставляет украинцам помощь на аренду жилья. Поддержка предусмотрена на полгода в одном из городов.

Также сообщалось, что ряду категорий граждан доступны выплаты от UNHCR. В частности, претендовать на денежную помощь могут те, кому более 55 лет.

выплаты финансовая помощь деньги гранты денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации