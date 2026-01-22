Выплаты до 1,5 тыс. долларов — где в Украине доступны гранты для домохозяйств

Человек держит американскую валюту. Фото: Новини.LIVE

В одной из украинских областей гражданам доступна программа поддержки малых производителей продукции, работающих на пострадавших от войны территориях. В ее рамках можно будет получить гранты до 1,5 тыс. долларов.

Об этом сообщает пресс-центр общественной организации "Южная стратегия развития".

Условия программы поддержки для прифронтовых домохозяйств

Как отмечается, в январе 2026 года активисты "Южной стратегии развития" принимают заявки на грантовую и учебную программу поддержки приусадебного производства в Херсонской области. Целью соответствующего проекта является предоставление финансовой помощи для малых производителей фермерской и аграрной продукции на территориях, пострадавших от войны.

Проект реализуют в таких громадах Херсонской области:

в Великоалександровской громаде;

в Высокопольской громаде.

В его рамках предоставят средства на такие составляющие деятельности фермеров:

покупку кормов, молодняка животных/птицы;

приобретение семян/удобрений/садового инвентаря;

покупку приборов для переработки/хранения продукции;

приобретение системы полива/теплицы/мелкую сельхозтехнику.

Размер помощи, кто и как может подать заявку

Приобщиться к программе могут физлица или физлица-предприниматели (ФЛП), соблюдая несколько основных условий. А именно:

есть бизнес, связанный с выращиванием, переработкой или реализацией пищевых продуктов, животноводством или птицеводством;

живут в вышеуказанных громадах;

готовы пройти обязательное обучение и создать план использования гранта;

не были участниками предыдущего проекта с выплатами 700 долларов и не имели грантовой поддержки от других организаций в течение последних шести месяцев.

Подавать заявки для регистрации в проекте можно до 26 января 2026 года.

"Полученные данные будут использованы для определения физических лиц и/или физических лиц-предпринимателей, которые могут принять участие в отборе в качестве участников программы привлечения финансирования на условиях грантовой поддержки",— говорится в сообщении.

Отобранным участникам, которые пройдут обязательное обучение от тренеров по планированию и развитию бизнеса, предоставят гранты до 1,5 тыс. долларов.

