Выплаты от ERC Ukraine: где украинским домохозяйствам предоставят до 43 000 грн

Человек передает деньги. Фото: Новини.LIVE

Жители четырех областей могут принять участие в новой программе денежной поддержки от Эстонского совета по делам беженцев (ERC Ukraine), призванной помочь восстановить доходы после обстрелов. Она предусматривает выплаты уязвимым категориям населения из числа внутренних переселенцев и местных жителей, в частности пенсионерам, занятым в сельском хозяйстве. В рамках этой программы домохозяйства смогут получить до 43 000 грн.

О том, при каких условиях можно оформить выплаты, сообщают Новини.LIVE.

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Кому доступна денежная помощь от Эстонии

Как отмечается, программа "Восстановление доходов после обстрелов" поддерживает запуск или расширение мелкого бизнеса (самозанятости) для возможности продажи продукции или оказания услуг населению.

Она охватывает домохозяйства на территориях, расположенных на расстоянии 25 километров и дальше от линии боевых действий:

Запорожский район Запорожской области;

Изюмский и Харьковский районы Харьковской области;

Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области;

Великоалександровскую громаду Бериславского района Херсонской области.

Гражданам важно иметь хотя бы одну из следующих категорий уязвимости:

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Семьи, в которых есть люди с инвалидностью I–II группы, тяжелыми заболеваниями; Домохозяйства с пожилыми гражданами (от 60 лет); Семьи, в которых есть хотя бы один человек в возрасте 18–59 лет, не имеющий работы; Домохозяйства с ветеранами войны, завершившими службу; Молодые семьи с людьми в возрасте до 24 лет включительно; Семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми; Домохозяйства с беременными женщинами и детьми до двух лет; Семьи с несовершеннолетними детьми, возглавляемые только одним взрослым.

Какие виды деятельности получат поддержку и суммы помощи

Согласно условиям программы, к участию будут допускаться только определенные виды деятельности. Предусмотрены следующие суммы помощи:

птицеводство (производство яиц, мяса) — 31 000 грн;

разведение коров (молочная продукция) — 43 000 грн;

тепличное хозяйство — 43 000 грн

разведение свиней (мясная продукция) — 32 000 грн;

разведение коз/овец/нутрий/кроликов (мясная и молочная продукция) — 30 000 грн;

пчеловодство (мед и пчелиная продукция) — 30 000 грн;

прочее сельское хозяйство (растениеводство в открытом грунте) — 32 000 грн;

производство хлеба и кондитерских изделий, переработка продуктов питания — 43 000 грн;

предоставление услуг (шитье, рукоделие, строительные услуги и т. д.) — 43 000 грн.

"Важно! Выбирайте в заявке тот вид (виды) деятельности, который принесет вам доход в течение трех–шести следующих месяцев", — пояснили организаторы.

За помощью могут обратиться семьи, которые понесли прямой ущерб в результате обстрелов за последние три месяца.

Для предварительной регистрации граждане должны заполнить специальную анкету, а также иметь как минимум один из следующих документов:

выписка из медицинского учреждения, медицинская справка/эпикриз (подтверждающие травму/ранение в результате военных действий);

свидетельство о смерти родственника и другие официальные документы, подтверждающие причину смерти;

справка о доходах или справка с места работы о сокращении зарплаты, либо информация о потере работы или документы об увольнении в связи с данным событием);

список пострадавших в результате указанного события, предоставленный местными органами власти;

официальное подтверждение от главы громады.

Выплаты можно будет использовать на покупку различных комбинаций товаров и услуг, включая расходы на их доставку и монтаж. А именно:

на крупный и мелкий рогатый скот, оборудование для производства мяса и молока;

на птицу, оборудование для выращивания;

оборудование и сырье для пчеловодства;

приобретение пчелиных семей и ульев;

оплату ветеринарных услуг;

оборудование для переработки пищевой продукции;

сырье для изготовления продукции и оказания услуг;

прочие расходы, согласованные с организаторами.

Если семьи уже получали аналогичные выплаты от Эстонского совета по делам беженцев или другой организации, с того момента должно пройти не менее 12 месяцев.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью действует программа помощи от Международного комитета Красного Креста. В рамках этой программы можно получить денежную поддержку для населения Черниговской области на зиму 2026–2027 годов. Финансовую помощь на покупку твердого топлива предоставят уязвимым категориям населения.

Также Новини.LIVE писали о том, что УВКБ ООН регистрирует граждан на получение финансовой помощи, которые вернулись домой в Днепр или Кривой Рог после эвакуации в другую страну или регион на фоне войны. Для этого необходимо соответствовать условиям программы. Суммы помощи будут колебаться от 10 800 грн до 12 300 грн (на три месяца).