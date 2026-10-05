Виплати від УВКБ ООН: в одному із західних регіонів для ВПО доступні 10 800 грн

Підтримка від УВКБ ООН: де переселенцям виплатять по 10 800 грн
У жовтні Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) приймає заявки на надання грошової допомоги біженцям та внутрішньо переміщеним особам (ВПО) в Івано-франківській області. У рамках програми кожен в родині зможе отримати від 10 800 грн. Зокрема, основний пріоритет матимуть громадяни, які належать до вразливих категорій.
Про те, кому доступні виплати, розповідають Новини.LIVE.
Хто може отримати допомогу УВКБ ООН у жовтні
Як зазначається, в Івано-франківському регіоні поновилась можливість реєстрації у програмі на оформлення грошової допомоги від УВКБ ООН.
Запрошують подавати заявки виключно переселенців та біженців за умови дотримання таких термінів переміщення:
- Родини, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи протягом останніх 45 днів через загрози чи евакуацію;
- Домогосподарства, переміщені від 46 днів до 6 місяців через обстріли чи примусове виселення;
- Родини, які виїздили за кордон після 24 лютого 2022 року та повернулись додому (не раніше ніж три місяці тому та не пізніше року);
- Домогосподарства, які після переміщення по регіонах повернулись додому (від трьох місяців до одного року тому).
Важливі умови надання фіндопомоги
На право на надання виплат для домогосподарств впливатимуть такі факти:
- як близько громадяни проживають від лінії фронту;
- які умови проживання (село/місто);
- який склад домогосподарства;
- чи є люди старшого віку, особи з інвалідністю та діти;
Також домогосподарству важливо дотриматися соціально-економічної вимоги. Допомога надається тільки тим, чий середньомісячний дохід на одну особу не перевищує суму 8 300 грн.
Як зареєструватися та розмір виплат
Громадяни, які мешкають в Івано-Франківській області, можуть залишити заявку можна через спеціальну онлайн-форму.
Остаточне рішення щодо можливості реєстрації ухвалить фахівець фонду після особистої співбесіди та перевірки на відповідність усім критеріям програми.
"Офіс у м. Івано-Франківськ переїхав! Відтепер офіс в м. Івано-Франківськ працює за новою адресою — вул. Грюнвальдська, 16/2. Графік роботи: середа з 9:00 до 18:00 (перерва на обід 13:00 — 14:00) за попереднім записом", — йдеться у повідомленні.
Розмір допомоги прив'язаний до терміну переміщення: 10 800 грн (за три місяці) або 12 300 грн (за три місяці).
Раніше Новини.LIVE розповідали, що у жовтні доступна фіндопомога від "Helvetas Swiss Intercooperation"на мікро- і малий бізнес. Взяти участь у програмі можуть найбільш вразливі категорії осіб, зокрема ті, кому понад 60 років. У рамках програми максимальний грант становитиме 139 100 грн.
Ще Новини.LIVE писали про те, що у чотирьох регіонах родин з людьми інвалідністю І-ІІ групи, тяжкими хворобами та домогосподарства з громадянами похилого віку зможуть отримати фіндопомогу від ERC Ukraine на сільське господарство. Кошти нададуть на відновлення доходів після обстрілів. Максимально гарантують 43 000 грн.