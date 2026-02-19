Видео
Поддержка от Каритас в феврале — где доступна тем, кому 60+

Дата публикации 19 февраля 2026 08:00
Помощь от Каритас — где могут получить украинцы пожилого возраста в феврале
Женщина и мужчина с бумагами. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В феврале 2026 года в одном из прифронтовых регионов граждане пожилого возраста и лица с инвалидностью имеют возможность подать заявку на участие в проекте поддержки V.I.T.A.L. от международной благотворительной организации "Каритас Украины". В его рамках предусмотрена финансовая помощь и другие виды поддержки.

О том, кто и как может получить помощь, рассказывают Новини.LIVE.

Кому предусмотрена помощь V.I.T.A.L. от Каритас

Речь идет о проекте "Инициатива телемедицинской помощи и поддержки жизнедеятельности (V.I.T.A.L.)", который реализует представительство БО "Каритас Украины" в Харьковской области благодаря международной финансовой поддержке.

Проект призван предоставить доступ для уязвимых групп населения области к базовым медицинским, психосоциальным и социальным услугам, к средствам к существованию в громадах, страдающих от негативных последствий войны.

"Начинает работу проект "Инициатива телемедицинской помощи и поддержки жизнедеятельности (V.I.T.A.L.)", который внедряется Каритасом Харьков в сотрудничестве с Каритасом Украины и Каритасом Италии при финансовой поддержке Итальянского агентства по вопросам сотрудничества в области развития (AICS)", — сообщают организаторы.

Таким образом, в рамках проекта V.I.T.A.L гражданам будет доступна разноплановая помощь: от психологической до денежной. Украинцы смогут получить:

  • домашний уход;
  • дистанционные консультации с медиками;
  • бесплатную аренду реабилитационного оборудования;
  • психосоциальную поддержку;
  • ваучеры на лекарства и реабилитационную технику;
  • аграрные финансовые гранты;
  • многоцелевую денежную помощь.

Как получить помощь от Каритас

В частности, сейчас открыта регистрация на оказание поддержки по уходу на дому для уязвимых групп граждан. На помощь могут рассчитывать те, кто не имеет подобных услуг от государственных учреждений и имеется одна из таких уязвимостей:

  • пожилой человек проживает одиноко;
  • есть группа инвалидности;
  • маломобильный человек с тяжелыми болезнями, нужна посторонняя помощь.

Для регистрации и получения дополнительной информации о других видах помощи в области можно обращаться на горячую линию: 0-800-336-734.

Какая еще доступная помощь на Харьковщине

Также в Харьковской области действует проект "FARM", который оказывает поддержку сельскому хозяйству для уязвимых групп граждан. Его реализует Каритас-Спес Украина". Проект предусматривает предоставление грантовой помощи от 33,6 тыс. грн до 125 тыс. грн, а также дополнительные гранты на обучение.

Он распространяется на такие населенные пункты Барвинковской громады Харьковской области: с. Ивановка, с. Дмитровка, с. Марьевка и с. Красная Балка. Для регистрации нужно заполнить форму.

Ранее мы писали, что в двух областях домохозяйствам доступна международная финансовая помощь до 1 тыс. долларов. Заявки можно подавать до 28 февраля 2026 года.

Еще сообщалось, UNHCR Ukraine предоставляет финпомощь гражданам в Сумской области. Заявители могут получить выплаты для каждого в семье по 10,8 тыс. грн.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
