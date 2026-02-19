Допомога від Карітас — де можуть отримати українці похилого віку у лютому

Жінка та чоловік з паперами. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У лютому 2026 року в одному з прифронтових регіонів громадяни похилого віку та особи з інвалідністю мають можливість подати заявку на участь у проєкті підтримки V.I.T.A.L. від міжнародної благодійної організації "Карітас України". В його рамках передбачена фінансова допомога та інші види підтримки.

Кому передбачена допомога V.I.T.A.L. від Карітас

Йдеться про проєкт "Ініціатива телемедичної допомоги та підтримки життєдіяльності (V.I.T.A.L.)", що реалізує представництво БО "Карітас України" у Харківській області завдяки міжнародній фінансовій підтримці.

Проєкт покликаний надати доступ для вразливих груп населення області до базових медичних, психосоціальних і соціальних послуг, до засобів до існування в громадах, що потерпають від негативних наслідків війни.

"Розпочинає роботу проєкт "Ініціатива телемедичної допомоги та підтримки життєдіяльності (V.I.T.A.L.)", який впроваджується Карітасом Харків у співпраці з Карітасом України та Карітасом Італії за фінансової підтримки Італійської агенції з питань співробітництва в галузі розвитку (AICS)", — повідомляють організатори.

Таким чином, у рамках проєкту V.I.T.A.L громадянам буде доступна різнопланова допомога: від психологічної до грошової. Українці зможуть отримати:

домашній догляд;

дистанційні консультації з медиками;

безплатну оренду реабілітаційного обладнання;

психосоціальну підтримку;

ваучери на ліки та реабілітаційну техніку;

аграрні фінансові гранти;

багатоцільову грошову допомогу.

Як отримати допомогу від Карітас

Зокрема, зараз відкрито реєстрацію на надання підтримки з догляду вдома для вразливих груп громадян. На допомогу можуть розраховувати ті, хто не має подібних послуг від державних установ і наявна одна з таких вразливостей:

людина похилого віку проживає самотньо;

є група інвалідності;

маломобільна особа з важкими хворобами, потрібна стороння допомога.

Для реєстрації та отримання додаткової інформації щодо інших видів допомоги в області можна звертатися на гарячу лінію: 0-800-336-734.

Яка ще доступна допомога на Харківщині

Також у Харківській області діє проєкт "FARM", що надає підтримку сільському господарству для вразливих груп громадян. Його реалізує Карітас-Спес Україна". Проєкт передбачає надання грантової допомоги від 33,6 тис. грн до 125 тис. грн, а також додаткові гранти на навчання.

Він поширюється на такі населені пункти Барвінківської громади Харківської області: с. Іванівка, с. Дмитрівка, с. Мар’ївка та с. Червона Балка. Для реєстрації треба заповнити форму.

