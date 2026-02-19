Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Підтримка від Карітас у лютому — де доступна тим, кому 60+

Підтримка від Карітас у лютому — де доступна тим, кому 60+

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 08:00
Допомога від Карітас — де можуть отримати українці похилого віку у лютому
Жінка та чоловік з паперами. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У лютому 2026 року в одному з прифронтових регіонів громадяни похилого віку та особи з інвалідністю мають можливість подати заявку на участь у проєкті підтримки V.I.T.A.L. від міжнародної благодійної організації "Карітас України".  В його рамках передбачена фінансова допомога та інші види підтримки.

Про те, хто і як може отримати допомогу, розповідають Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Кому передбачена допомога V.I.T.A.L. від Карітас

Йдеться про проєкт "Ініціатива телемедичної допомоги та підтримки життєдіяльності (V.I.T.A.L.)", що реалізує представництво БО "Карітас України" у Харківській області завдяки міжнародній фінансовій підтримці.

Проєкт покликаний надати доступ для вразливих груп населення області до базових медичних, психосоціальних і соціальних послуг, до засобів до існування в громадах, що потерпають від негативних наслідків війни.

"Розпочинає роботу проєкт "Ініціатива телемедичної допомоги та підтримки життєдіяльності (V.I.T.A.L.)", який впроваджується Карітасом Харків у співпраці з Карітасом України та Карітасом Італії за фінансової підтримки Італійської агенції з питань співробітництва в галузі розвитку (AICS)", — повідомляють організатори.

Таким чином, у рамках проєкту V.I.T.A.L громадянам буде доступна різнопланова допомога: від психологічної до грошової. Українці зможуть отримати:

  • домашній догляд;
  • дистанційні консультації з медиками;
  • безплатну оренду реабілітаційного обладнання;
  • психосоціальну підтримку;
  • ваучери на ліки та реабілітаційну техніку;
  • аграрні фінансові гранти;
  • багатоцільову грошову допомогу.

Як отримати допомогу від Карітас

Зокрема, зараз відкрито реєстрацію на надання підтримки з догляду вдома для вразливих груп громадян. На допомогу можуть розраховувати ті, хто не має подібних послуг від державних установ і наявна одна з таких вразливостей:

  • людина похилого віку проживає самотньо;
  • є група інвалідності;
  • маломобільна особа з важкими хворобами, потрібна стороння допомога.

Для реєстрації та отримання додаткової інформації щодо інших видів допомоги в області можна звертатися на гарячу лінію: 0-800-336-734.

Яка ще доступна допомога на Харківщині

Також у Харківській області діє проєкт "FARM", що надає підтримку сільському господарству для вразливих груп громадян. Його реалізує Карітас-Спес Україна". Проєкт передбачає надання грантової допомоги від 33,6 тис. грн до 125 тис. грн, а також додаткові гранти на навчання. 

Він поширюється на такі населені пункти Барвінківської громади Харківської області: с. Іванівка, с. Дмитрівка, с. Мар’ївка та с. Червона Балка. Для реєстрації треба заповнити форму

Раніше ми писали, що у двох  областях домогосподарствам доступна міжнародна фінансова допомога до 1 тис. доларів. Заявки можна подавати до 28 лютого 2026 року. 

Ще повідомлялося, UNHCR Ukraine надає фіндопомогу громадянам у Сумській області. Заявники можуть отримати виплати для кожного в родині по 10,8 тис. грн.  

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації