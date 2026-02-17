Выплаты в феврале — для кого доступна международная помощь в почти 1 тыс. долларов

Американская валюта в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В двух украинских областях домохозяйства, пострадавшие из-за войны, могут получить международную финансовую помощь до 1 тыс. долларов. Заявки будут принимать до 28 февраля 2026 года.

О том, кто и как может получить помощь, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Для кого доступна международная помощь в феврале

В рамках "Программы экстренной поддержки средств к существованию" жители Черкасской и Кировоградской областей имеют возможность улучшить свое экономическое положение через развитие сельского хозяйства.

Благодаря такой инициативе около одной тысячи домохозяйств получат гранты до почти 1 тыс. долларов. Предоставленные выплаты можно будет использовать на новый бизнес или на восстановление старого.

Принять участие в программе смогут только те граждане, которые имеют такие уязвимости:

в семье есть только пенсионеры (более 60 лет);

в домохозяйстве есть люди с инвалидностью (первая-вторая группа), хроническими заболеваниями;

семья является переселенцем;

в домохозяйстве есть безработные;

семья имеет от трех детей;

домохозяйства с детьми до двух лет;

неполные семьи с детьми.

По данным организаторов, предпочтение будет отдано заявителям, у которых нет работы и дохода.

Также важно, чтобы заявитель и члены семьи не получали аналогичную помощь за последний год.

Суммы и как принять участие в программе помощи

Помощь будет предоставлена на различные виды деятельности. Меньше всего предоставляют на кролиководство, козоводство и пчеловодство в размере 667 долларов (в эквиваленте 29 тыс. грн).

На птицеводство можно получить 690 долларов (30 тыс. грн), а на производство свинины — 713 долларов (31 тыс. грн).

Больше всего предоставят на производство мясной/молочной продукции, пищевую продукцию и услуги в размере 966 долларов (эквивалент — 42 тыс. грн).



Для этого нужно заполнить онлайн-форму.

Другая доступная помощь в феврале

Граждане, которые относятся к уязвимым категориям, могут получить денежную помощь от Норвежского совета по делам беженцев.

Подавать заявки на выплаты можно до 25 февраля 12:00 на сайте организации.

Приоритет будут иметь те, кто проживает в районах, пострадавших от войны, или являются внутренними переселенцами из соответствующих территорий.

Ранее мы писали, что UNHCR Ukraine окажет финансовую помощь гражданам прифронтовой общины на Сумщине. Заявители могут получить по 10,8 тыс. грн.

Еще сообщалось, что в феврале открылась регистрация на проект помощи от БО "Каритас-Спес". В его рамках можно получить от 33,6 тыс. грн.