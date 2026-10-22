Человек держит дрова. Фото: Freepik

В октябре 2026 года жители Харьковской области смогут получить поддержку в рамках программы, финансируемой из средств гуманитарной помощи Европейского Союза (Funded by the European Union). Уязвимым категориям граждан предоставляется возможность должным образом подготовиться к предстоящему отопительному сезону.

О том, кто и как может получить помощь, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Дрова на зиму для жителей Харьковской области

Как отмечается, общественная организация "Спільна справа для людей" при европейском финансировании обеспечивает жителей Южногородской общины Харьковской области дровами к началу отопительного сезона.

"Приближается зима, и для многих семей твердое топливо остается основным источником тепла. Общественная организация "Спільна справа для людей" обеспечивает жителей дровами до начала отопительного сезона", — говорится в сообщении.

В рамках программы украинские граждане смогут рассчитывать на помощь в размере 7,51 кубометра на одно домохозяйство.

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Речь идет о следующих населенных пунктах:

Южное;

Буды;

Бидряги;

Быстрое.

Кто может получить помощь от ЕС

Воспользоваться возможностью получить помощь на отопительный сезон смогут:

Пожилые граждане в возрасте от 60 лет; Граждане с инвалидностью; Сироты и дети, лишенные родительской опеки; Многодетные и малообеспеченные семьи; Беременные женщины или матери с малолетними детьми.

Особое внимание будет уделяться следующим приоритетным группам:

Недавно эвакуированные домохозяйства;

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

Неперемещенные домохозяйства, пострадавшие от войны;

Граждане, вернувшиеся в поврежденное жилье;

Семьи, которые не могут оплачивать отопление или нуждаются в твердом топливе.

Как обратиться за оформлением зимней помощи

По информации организаторов, принять участие в программе, финансируемой в рамках гуманитарной помощи Европейского Союза, можно после предварительной регистрации.

Отбор будет осуществляться по результатам регистрации и проверки потребностей домохозяйств.

Граждане могут обратиться на горячую линию: 0 800 330 454 (пн–пт, 9:00–18:00).



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