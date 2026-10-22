Людина тримає дрова. Фото: Freepik

У жовтні 2026 року жителі Харківської області можуть отримати підтримку за програмою, що фінансується в рамках гуманітарної допомоги Європейського Союзу (Funded by the European Union). Для вразливих категорій громадян надана можливість належної підготовки до майбутнього опалювального сезону.

Про те, хто і як може отримати допомогу, розповідає видання Новини.LIVE.

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Дрова на зиму для мешканців Харківщини

Як зазначається, громадська організація "Спільна справа для людей" за європейського фінансування забезпечує мешканців Південноміської громади Харківської області дровами до початку опалювального сезону.

"Наближається зима, і для багатьох родин тверде паливо залишається основним джерелом тепла. ГО "Спільна справа для людей" забезпечує мешканців дровами до початку опалювального сезону", — йдеться у повідомленні.

У рамках програми українські громадяни зможуть розраховувати на допомогу у вигляді 7,51 складометра на одне домогосподарство.

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Йдеться про такі населені пункти:

Південне;

Буди;

Бідряги;

Бистре.

Хто може отримати допомогу від ЄС

Скористатися можливістю отримати допомогу на опалювальний сезон зможуть:

Громадяни похилого віку від 60 років; Громадяни, які мають інвалідність; Сироти та діти без батьківського піклування; Багатодітні та малозабезпечені родини; Вагітні жінки чи матері з малолітніми дітьми.

Особливу увагу отримають такі пріоритетні групи:

Нещодавно евакуйовані домогосподарства;

Внутрішньо переміщені особи (ВПО);

Не переміщені господарства, які постраждали від війни;

Громадяни, які повернулися до пошкодженого житла;

Родини, які не можуть оплачувати опалення або потребують твердого палива.

Як звернутися за оформленням зимової допомоги

За інформацією організаторів, взяти участь у програмі, що фінансується в рамках гуманітарної допомоги Європейського Союзу, можна попередньо зареєструвавшись.

Відбір буде здійснюватися за результатами реєстрації та перевірки потреб домогосподарств.

Громадяни можуть звернутися на гарячу лінію: 0 800 330 454 (Пн–Пт, 9:00–18:00).



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Ще Новини.LIVE писали, що Карітас України надасть допомогу для громадян в Івано-Франківській області. У рамках ініціативи можна отримати гранти до 40 000 грн для сільського господарства. Зокрема, отримати таку можливість зможуть громадяни з інвалідністю та громадяни похилого віку.