Выплаты на покупку дров — какие условия и где реализуют проект помощи

Человек держит дрова. Фото: Freepik

Некоторые украинские семьи в конце года могут получить помощь на зимний период от благотворительного фонда "Стабилизейшен Суппорт Сервисез". Речь идет о предоставлении твердого топлива или средств на его приобретение.

О том, кто и каким образом сможет получить помощь, рассказали в пресс-службе фонда.

Что нужно знать о праве на помощь на зиму

По информации БФ "Стабилизейшен Суппорт Сервисез", фонд получает большое количество вопросов по реализации проекта и порядка получения помощи. Там заметили, что возможность получить зимнюю помощь предусмотрена не для всех.

Реализация проекта помощи происходит на основе постановления правительства №985 "Некоторые вопросы предоставления помощи населению на приобретение твердого печного бытового топлива в течение отопительного сезона" по четко определенным критериям.

В декабре организация воплощает соответствующий проект только в Сумской области: Путивльской и Чернеччинской громадах.

Кто именно сможет получить помощь

По данным благотворительного фонда, выплата помощи и предоставление твердого топлива происходит на основе поданных областной администрацией и органами местного самоуправления громад списками, в соответствии с требованиями и потребностями жителей.

"Согласно постановлению списки бенефициаров мы получили от областной администрации и органов местного самоуправления и которые сформированы из обращений населения этих громад на получение такой помощи. Самостоятельно мы не открываем дополнительную регистрацию по всей области", — говорится в объяснении.

Получить помощь смогут исключительно уязвимые домохозяйства, где есть:

граждане в возрасте от 60 лет;

люди с инвалидностью;

одинокие матери или родители;

многодетные семьи;

малообеспеченные семьи;

жители прифронтовых/пострадавших громад.

В организации отметили, что не смогут оказать поддержку тем домохозяйствам, которые ранее получали твердое топливо или деньги от других международных/благотворительных организаций.

Также добавили, что стремятся помочь как можно больше, однако ограничены нормами законодательства, финансовыми ресурсами и требованиями проекта.

