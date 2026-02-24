Виплати від Агенції ООН — де заявки зможуть подати родини з низькими доходами

Жінка та чоловік похилого віку та гроші. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Наприкінці зими Агенція ООН у справах біженців відкрила реєстрацію в електронну чергу у місті Миколаїв для подачі заявки на грошову допомогу. Згідно з умовами програми, заявки зможуть подати родини з низькими доходами та які мають один із критеріїв вразливості.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби представників організації, інформують Новини.LIVE.

Умови надання допомоги від Агенції ООН

Як зазначається, звернутися за допомогою до офісу Агенції ООН у справах біженців можуть жителі Миколаєва за дотримання певних умов. Заявку зможуть подати родини з двома статусами:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) (евакуювалися протягом останніх шести місяців в межах України); Люди, які повернулися в Україну після вимушеного виїзду в іншу країну через воєнні дії.

Така фінансова підтримка доступна тільки у разі:

дохід претендентів менший за суму у 6318 грн на особу;

заявники мають один із критеріїв вразливості;

не були включені в програму допомоги УВКБ ООН три попередні місяці;

не отримували грошову допомогу від інших організацій за останні три місяці.

Серед критеріїв вразливості:

у родині є лише один з батьків (батько чи мати) з одним або більше неповнолітніми дітьми або з особами похилого віку (55 років і вище);

родину очолює один самотній чи кілька самотніх громадян похилого віку (55 років і вище) або особа похилого віку з дітьми віком не більш ніж 18 років;

родина, де є одна або кілька осіб з особливими потребами. А саме: інвалідність, хронічні хвороби.

Правила реєстрації у програмі допомоги

Для попередньої реєстрації на грошову допомогу в м. Миколаїв від Агенції ООН необхідно подати заявку на електронну чергу.

Організатори попереджають, що заповнення анкети не дорівнює реєстрації.

"З тими, хто відповідає описаним умовам ми додатково зв'яжемось телефоном для запрошення. Якщо з Вами не зв'язались — Ви не відповідаєте описаним нижче умовам реєстрації", — додали у пресслужбі.

Яка ще допомога доступна українцям взимку

Також наприкінці зими БФ "Право на захист" надасть фінансову допомогу у кількох регіонах, зокрема Дніпропетровському. Йдеться про суму у 3,6 тис. грн на тримісячний період для кожного члена родини.

До участі у програмі запрошуються виключно ті українці, які потрапили у скрутне життєве становище.

Правила реєстрації у проєкті "Консорціум Реагування" оприлюднені на порталі організації.

Раніше ми писали, БФ "Помагаєм" приймає заявки на фіндопомогу для внутрішніх переселенців в одному з міст. За програмою, громадянам нададуть по 10 800 грн для кожного в родині.

Ще повідомлялося, що в одній з областей реалізують проєкт за фінпідтримки Сполучених Штатів. У БФ "Право на захист" приймають заявки від низки груп громадян.