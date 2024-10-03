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Налог на посылки до 150 евро — в Раде будут лоббировать инициативу

3 октября 2024 09:11
Ксения Симонова - Редактор
Налоги в Украине — в Раде будут продвигать сбор на посылки до 150 евро
Почтовые отправления. Фото: visitukraine
Ксения Симонова - Редактор

В Украине намерены отменить льготу на международные посылки, стоимость которых не больше 150 евро. В Верховной Раде завершается подготовка законопроекта о введении соответствующего налогообложения.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Liga.net.

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По словам главы налогового комитета, парламентарии завершают подготовку отдельного проекта закона о налоге на посылки до 150 евро. Документ вскоре будет вынесен на рассмотрение народных депутатов.

Гетманцев подчеркнул, что "готов лично просить поддержать соответствующий законопроект".

"Льготу на посылки в 150 евро нужно отменить. Мы не будем медлить с внесением законопроекта и планируем его ввести, даже несмотря на возможное недовольство части людей", — пояснил политик.

Необходимость введения налога

Утверждает, что такую инициативу поддерживают отечественные производители и торговые сети, которые считают действующие нормы несправедливыми. Он объяснил, что из-за сложившейся ситуации наблюдается дисбаланс на рынке, ведь фактически поддерживаются иностранные производители.

"Украинские компании, от легкой промышленности до производителей пищевых продуктов, платят НДС, в то время как иностранные поставщики, например, из Китая, этого не делают. Это нонсенс с точки зрения государственной налоговой политики, когда мы содействуем зарубежным компаниям, вместо того, чтобы поддерживать тех, кто создает рабочие места и платит налоги в Украине", — добавил Гетманцев.

По нынешним нормам, в стране действует таможенный лимит на отправку стоимостью до 150 евро. То есть такие посылки не подлежат налогообложению и растаможиванию. Речь идет об отправках, которые не содержат запрещенных товаров или веществ, не нарушают авторские права и должным образом оформлены сопроводительные документы. Поэтому сейчас посылки стоимостью до 150 евро доставляют получателям без задержек на таможне.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 октября 2024 года почтовый оператор "Новая почта" подготовил своим клиентам ряд изменений. В частности, отменил некоторые платежи и повысил цены на доставку посылок.

Также мы писали, что логистическая компания NovaPost сменит формат работы в одной из стран Европейского Союза (ЕС). Речь идет о пятнадцатом государстве, где работают офисы почтового оператора.

Верховная Рада налоги Даниил Гетманцев почта законопроект посылки

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