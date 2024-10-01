Нова пошта працюватиме по-новому в одній з країн ЄС

Застосунок Нової пошти. Фото: novapost.com

Українська логістична компанія "Нова пошта", яка працює за кордоном під брендом NovaPost, змінить формат роботи в одній з країн Європейського Союзу (ЄС). Йдеться про п’ятнадцяту державу, де працюють офіси поштового оператора.

Про це інформує пресслужба компанії.

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Nova Post має більші ніж сто власних відділень у країнах Європи та близько 82 тисячі партнерських точок сервісу. Зокрема, у "Нової пошти" є міжнародні представництва у Молдові, Польщі, Литві, Німеччині, Чехії, Естонії, Латвії, Словаччині, Румунії, Угорщині та Італії.

Як зазначають у пресслужбі, тепер компанія вийшла на ринок Австрії із власною курʼєрською доставкою.

"Це вже 15-та країна, де працює Нова пошта. Проте цього разу в іншому форматі: в Австрії у нас виключно адресна доставка. По Відню доставляють кур’єри "Нової пошти", а решту території країни обслуговує наш партнер — компанія GLS. Кур'єр може забрати ваше відправлення з будь-якої адреси в Австрії", — розповіли у пресслужбі.

Правила доставки і тарифи

За інформацією компанії, термін доставки посилок з України становить від п'яти днів, тоді як по Австрії та в інші європейські держави — від одного дня. Доставкою можна користуватися як приватним особам, так і бізнесу.

Тарифи на доставку діють такі:

для документів — 700 гривень;

для посилок до двох кг — 800 гривень;

для посилок до 10 кг — 1,35 тис. гривень;

для посилок до 30 кг — 2,6 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 жовтня поточного року поштовий оператор "Нова пошта" підготував своїм клієнтам низку змін. Зокрема, скасував деякі платежі та підвищив ціни на доставку посилок.

Також ми писали, що Нова пошта оновила застосунок, додавши низку нових функцій. Відтепер користувачі зможуть обирати "улюблені відділення та поштомати".