Міжнародні поштові відправлення оподаткують — у Раді готують зміни

Поштові посилки. Фото: Ukrposhta

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про підготовку законодавчих змін у питанні міжнародних поштових відправлень. Над відповідним проєктом закону триває робота.

Про це політик повідомив виданню "Економічна правда".

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Зміни для міжнародних відправлень

За словами керівника профільного комітету, народні депутати вже працюють над відповідною законодавчою ініціативою. Проєкт закону передбачатиме скасування митних пільг для міжнародних посилок (зокрема, з Aliexpress чи eBay).

Гетманцев зауважив, що у майбутньому планують реалізувати таку ідею. Пропозицію про скасування пільги для поштових відправлень пропишуть саме в окремому законопроєкті.

"Ми не відмовилися від цієї ідеї. Плануємо скасувати пільгу для посилок окремим законопроєктом. Наразі він розробляється", — заявив народний депутат.

Водночас терміни, коли саме цей законопроєкт побачить світ, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики не уточнив.

Раніше в уряді пропонували скасувати пільгу і зробити виняток для некомерційних посилок. Для таких ПДВ пропонували нараховувати, починаючи з 45 євро. Відповідна пропозиція мала забезпечити у держбюджет 3 млрд гривень у вересні-грудні, а весь план збільшення податків — 125 млрд гривень. Однак під час обговорення проєкту закладені в надходження скоротили до 30 млрд гривень, а від скасування пільги для міжнародних посилок вирішили поки відмовитися.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні змінили правила до пересилання товарів поштою, зокрема, продуктів харчування. Це прописано у новій постанові Кабінету міністрів.

Раніше ми писали, державний поштовий оператор "Укрпошта" надає українцям можливість суттєво заощадити на посилках. Акція, яка передбачає знижки на пакування, триватиме до кінця жовтня 2024 року.