Міжнародні поштові відправлення оподаткують — у Раді готують зміни

Оподаткування посилок з Aliexpress та eBay — у Раді готують законодавчі зміни
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про підготовку законодавчих змін у питанні міжнародних поштових відправлень. Над відповідним проєктом закону триває робота.
Про це політик повідомив виданню "Економічна правда".
Зміни для міжнародних відправлень
За словами керівника профільного комітету, народні депутати вже працюють над відповідною законодавчою ініціативою. Проєкт закону передбачатиме скасування митних пільг для міжнародних посилок (зокрема, з Aliexpress чи eBay).
Гетманцев зауважив, що у майбутньому планують реалізувати таку ідею. Пропозицію про скасування пільги для поштових відправлень пропишуть саме в окремому законопроєкті.
"Ми не відмовилися від цієї ідеї. Плануємо скасувати пільгу для посилок окремим законопроєктом. Наразі він розробляється", — заявив народний депутат.
Водночас терміни, коли саме цей законопроєкт побачить світ, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики не уточнив.
Раніше в уряді пропонували скасувати пільгу і зробити виняток для некомерційних посилок. Для таких ПДВ пропонували нараховувати, починаючи з 45 євро. Відповідна пропозиція мала забезпечити у держбюджет 3 млрд гривень у вересні-грудні, а весь план збільшення податків — 125 млрд гривень. Однак під час обговорення проєкту закладені в надходження скоротили до 30 млрд гривень, а від скасування пільги для міжнародних посилок вирішили поки відмовитися.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні змінили правила до пересилання товарів поштою, зокрема, продуктів харчування. Це прописано у новій постанові Кабінету міністрів.
Раніше ми писали, державний поштовий оператор "Укрпошта" надає українцям можливість суттєво заощадити на посилках. Акція, яка передбачає знижки на пакування, триватиме до кінця жовтня 2024 року.
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