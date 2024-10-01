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Безплатні послуги та нові ціни — усі зміни Нової пошти з 1 жовтня

1 жовтня 2024 11:47
Ксенія Симонова - Редактор
Нова пошта з 1 жовтня запровадила низку змін — що чекає клієнтів
Посилка у руках. Фото: novapost.com
Ксенія Симонова - Редактор

З 1 жовтня 2024 року поштовий оператор "Нова пошта" підготував своїм клієнтам низку змін. Зокрема, скасував деякі платежі та підвищив ціни на доставку посилок.

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

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Скасування платежів та безплатні послуги на Новій пошті

Як зазначають у компанії, з жовтня скасують частину обов'язкових платежів. Зокрема, більше не братимуть комісію за оголошену вартість під час операції повернення посилок.

Окрім того, запропонують безплатні послуги:

  • просте повернення від покупця продавцю, якщо товар не підійшов;
  • переадресація посилки по країні, доки вона не приїхала в точку отримання;
  • переадресація по місту, навіть у разі прибуття посилки у місце отримання;
  • пакування у фірмові пакети 0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 4 кг, конверти для документів.

Нові тарифи на доставку посилок

Також цього місяця почнуть діяти нові тарифи на фактично всі види доставки документів, посилок та вантажів. У середньому доведеться платити на 10 гривень більше залежно від величини посилки: мала, середня чи велика.

Тепер встановлені наступні тарифи:

  • документи — 65 гривень (разом з фірмовим картонним конвертом).
  • посилки до 30 кг — можна запакувати безплатно у фірмовий пакет на 0,5 кг, 1 кг, 2 кг та 4 кг. Під час відправки через поштомат ціна пакування становитиме 15 гривень.

Доставка по місту:

  • до 2 кг — 60 гривень;
  • до 10 кг — 90 гривень;
  • до 30 кг — 140 гривень.

Доставка по країні:

  • до 2 кг — 80 гривень;
  • до 10 кг — 110 гривень;
  • до 30 кг — 160 гривень.

Вантажі понад 30 кг:

  • між відділеннями по місту: +0,5 гривень/кг;
  • між відділеннями по країні: + 1 гривня/кг.

Як пояснили в компанії, за час війни в Україні подорожчало все, зокрема електроенергія та пальне, тому вирішили також підвищити ціни. Проте наголосили, що не просто підвищують тарифи, а впроваджують нові технології та покращують надання послуг.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про плани Нової пошти оновити тарифну сітку послуг. Повідомляли про нові можливі ціни.

Також ми писали, що група компаній Nova, якій належить "Нова пошта", націлилась на ринок генерації електричної енергії. Для цього створила фірму "Нова Енерджи".

гроші Нова пошта ціни в Україні пошта ціни послуги

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