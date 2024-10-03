Податки в Україні — у Раді просуватимуть збір на посилки до 150 євро

Поштові відправлення. Фото: visitukraine

В Україні мають намір скасувати пільгу на міжнародні посилки, вартість яких не більша 150 євро. У Верховній Раді завершується підготовка законопроєкту про запровадження відповідного оподаткування.

Про це розповів очільник Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Liga.net.

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За словами голови податкового комітету, парламентарі завершують підготовку окремого проєкту закону про податок на посилки до 150 євро. Документ невдовзі винесуть на розгляд народних депутатів.

Гетманцев наголосив, що "готовий особисто просити підтримати відповідний законопроєкт".

"Пільгу на посилки у 150 євро треба скасувати. Ми не зволікатимемо з внесенням законопроєкту і плануємо його запровадити, навіть попри можливе невдоволення частини людей", — пояснив політик.

Необхідність запровадження податку

Стверджує, що таку ініціативу підтримують вітчизняні виробники та торгові мережами, які вважають чинні норми несправедливими. Він пояснив, що через нинішню ситуацію спостерігається дисбаланс на ринку, адже фактично підтримуються іноземні виробники.

"Українські компанії, від легкої промисловості до виробників харчових продуктів, сплачують ПДВ, тоді як іноземні постачальники, наприклад, з Китаю, цього не роблять. Це нонсенс з точки зору державної податкової політики, коли ми сприяємо закордонним компаніям, замість того, щоб підтримувати тих, хто створює робочі місця та платить податки в Україні", — додав Гетманцев.

За нинішніми нормами, в країні діє митний ліміт на відправлення вартістю до 150 євро. Тобто такі посилки не підлягають оподаткуванню і розмитненню. Йдеться про відправлення, які не містять заборонених товарів чи речовин, не порушують авторські права та мають належно оформлені супровідні документи. Тому нині посилки вартістю до 150 євро доставляють одержувачам без жодних затримок на митниці.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 жовтня 2024 року поштовий оператор "Нова пошта" підготував своїм клієнтам низку змін. Зокрема, скасував деякі платежі та підвищив ціни на доставку посилок.

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