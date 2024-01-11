Налоги в Украине — власти объяснили, кто и сколько должен платить за недвижимость

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unplush

В Кабинете министров объяснили, что такое налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Также рассказали кто и сколько должен его платить в 2024 году.

Об этом информирует пресс-служба правительства.

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Налог на недвижимое имущество в 2024 году

Как поясняют в пресс-службе, в Украине плательщиками налога на недвижимость являются:

обычные граждане;

компании и организации, в частности, нерезиденты, в собственности которых есть объекты жилой и нежилой недвижимости.

"Недвижимое имущество, отличное от земельного участка (недвижимость) — объекты, расположенные на земельном участке, перемещение которых невозможно без их обесценения и изменения их назначения", — говорится в законодательстве.

Налог для физлиц за объекты жилой недвижимости рассчитывают при:

условии, что площадь превышает для квартир — 60 кв. метров;

для жилых домов — 120 кв. метров;

для разных типов жилой недвижимости, в том числе их доли, — 180 кв. метров.

Сколько нужно платить

Ставка налога на недвижимость устанавливается органами местного самоуправления в зависимости:

от типа объектов недвижимости;

местонахождение объекта.

Рассчитывают в процентах к размеру минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года. В то же время, не может быть выше 1,5% за 1 кв. метр.

В 2024 году повысилась минимальная заработная плата, однако налог начисляется за отчетный 2023 год. То есть ставку налога рассчитывают исходя из минималки, установленной на 01.01.2023.

Тогда она составила 6,7 тысячи гривен. Размер максимальной ставки за один квадратный метр не может превышать 100,5 гривны (6,7 тысячи * 1,5%).

"При наличии в собственности плательщика налога объекта (объектов) жилой недвижимости, в том числе его доли, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и/или 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25000 гривен в год за каждый такой объект жилой недвижимости (его часть)", — говорится в сообщении правительства.

Налоговые уведомления о необходимости уплаты сумм налога и платежные реквизиты, в частности, органами местного самоуправления по местонахождению каждого из объектов жилой/нежилой недвижимости должны направлять налогоплательщику до 1 июля 2024 года, следующего за базовым налоговым/отчетным годом.

В то же время, налоговое обязательство по налогу граждане должны успеть уплатить в течение 60 дней с момента получения такого уведомления.

Что еще стоит знать

Напомним, в Верховной Раде готовятся принять очередные изменения по вопросу налогообложения украинцев. Зарегистрировали соответствующий проект закона.

Также мы писали, что в рамках принятой правительством национальной стратегии доходов Украины запланирована реформа в сфере налогов. Она рассчитана до 2030 года.