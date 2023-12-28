Рахунки в банках українців стануть доступні для податківців

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Freepik

У рамках ухваленої урядом Національної стратегії доходів України запланована реформа у сфері податків. Вона розрахована до 2030 року.

Про це йдеться у матеріалах Кабінету міністрів.

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Доступ податківців до банківської інформації

Зокрема, у частині "Безпека використання даних та доступ до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їхніх рахунках у банках" зазначається, що контролюючі органи мають отримати доступ до інформації про рух фінансів на рахунках платників податків у банках.

При цьому в уряді наголошують, що зазначена інформація — достатньо чутлива, як у питанні покращення ефективності роботи контролерів, так і в питанні прав платників податків з огляду на безпеку бізнесу, захисту комерційної таємниці та взагалі персональних відомостей.

Попри це, в уряді переконані, що саме надання контролюючим органам доступу до банківської інформації посилить аналітичні можливості у роботі податківців, запровадить нові сервіси для тих, хто сумлінно сплачує податки. Зокрема, йдеться про складання проєктів податкових декларацій за платників податків, що дасть змогу подавати податкову звітність в один "клік". Також дозволить запровадити більш прогресивну шкалу ставок оподаткування та інші речі, які є базовими для цивілізованих податкових систем.

Водночас у Стратегії наголошується, що "у зв’язку із низьким рівнем довіри суспільства до контролюючих органів" сьогодні це є неможливим.

У зв'язку з цим розширення повноважень Податкової служби щодо доступу до відомостей про рух фінансів на рахунках платників податків вимагатиме впровадження:

дієвих заходів, які будуть спрямовані на відновлення довіри до роботи податкових органів (особливо щодо персональних даних платників податків);

надання українцям гарантій щодо унеможливлення використання відповідних розширених повноважень для тиску та перешкоджанню їхній роботі.

Таким чином, податкова реформа головно стосуватиметься платників податків, тому вимагатиме докорінної перебудови правил та принципів в роботі контролюючих органів.

Кабмін запланував у 2024 році внести зміну у Стратегію ІТ Мінфіну в частині її узгодження з Нацстратегією доходів щодо використання інформації та доступу до даних про обсяг та обіг грошових коштів платників податків на банківських рахунках, застосувавши підходи з кодуванням (декодуванням) відкритих на персональних ідентифікаторів платників податків.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні 2023 рік добігає кінця і платникам податків варто своєчасно сплатити податки перед святами. У зв'язку з цим у Державній податковій службі (ДПС) розповіли, коли буде останній банківський день цьогоріч.

Також ми писали, що за 2024 рік власники квартир та приватних будинків муситимуть платити вищий розмір податків на нерухомість. За "зайві" квадратні метри доведеться віддати більше, адже податок залежить від мінімальної заробітної плати, яка зросте наступного року.