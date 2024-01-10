В Україні збільшили суми єдиного податку — скільки будуть платити ФОПи у 2024 році

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

З початку 2024 року ставки податків для фізичних осіб-підприємців (ФОП) в Україні збільшилися, зокрема, щодо єдиного податку (ЄП). Цей крок пов'язаний із підвищенням розміру мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Про це повідомив податковий консультант Михайло Смокович.

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На скільки збільшилися суми ЄП для ФОПів

За словами експерта, з початку 2024 року розміри єдиного податку для різних груп ФОП складають:

ЄП ФОП 1 група — 302,80 гривні, це 10% від прожиткового мінімуму для працездатних;

ЄП ФОП 2 група — 1 420 гривень, 20% від мінімальної зарплати;

для ФОП 3 групи ставки залишилися незмінними – 5% для тих, хто не є платниками ПДВ, та 3% для тих, хто сплачує податок на додану вартість.

Підприємці повинні сплатити єдиний податок за перший місяць 2024 року до 19 січня. Михайло Смокович зазначив, що добровільна сплата залишається для підприємців, які зареєстровані на окупованих територіях або там, де тривають бойові дії. При цьому ця пільга не застосовується до ФОП, які зареєструвались після віднесення територій до цих категорій.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні фізособи-підприємці 1-3 груп мають вчасно сплатити податки та подати звіти. Податківці нагадали основні ставки податків та назвали дедлайни їх сплати у 2024 році.

Також ми писали про те, що підприємці, які здійснюють розрахунки за продані товари готівкою або електронними платіжними засобами, зобов'язані використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО), відомі як касові апарати. Невиконання цього правила може призвести до застосування штрафів. Важливо враховувати, що Державна податкова служба України (ДПСУ) проводитиме перевірки не тільки у фізичних магазинах, але й на інтернет-платформах, таких як OLX.