Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Податок на нерухомість — Кабмін пояснив, хто і скільки має платити arrow

Податок на нерухомість — Кабмін пояснив, хто і скільки має платити

11 січня 2024 21:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Податки в Україні — влада пояснила, хто і скільки має платити за нерухомість
Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Кабінеті міністрів пояснили, що таке податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Також розповіли, хто і скільки повинен його платити у 2024 році.

Про це інформує пресслужба уряду.

Читайте також:

Податок на нерухоме майно у 2024 році

Як пояснюють у пресслужбі, в Україні платниками податку на нерухомість є:

  • звичайні громадяни;
  • компанії та організації, зокрема, нерезиденти, у власності яких є об’єкти житлової й нежитлової нерухомості.

"Нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (нерухомість) — об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення", — йдеться в законодавстві.

Податок для фізосіб за об’єкти житлової нерухомості розраховують за умови:

  • що площа перевищує для квартир — 60 кв. метрів;
  • для житлових будинків — 120 кв. метрів;
  • для різних типів житлової нерухомості, зокрема їхніх часток, — 180 кв. метрів.

Скільки необхідно платити

Ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно:

  • від типу об’єктів нерухомості;
  • місцезнаходження об'єкта.

Розраховують у відсотках до розміру мінімальної заробітної платні, який встановлено на 1 січня звітного року. Водночас не може бути вищим за 1,5% за 1 кв. метр.

У 2024 році підвищилась мінімальна заробітна плата, однак податок нараховують за звітний 2023 рік. Тобто ставку податку розраховують, виходячи із мінімалки, встановленої на 01.01.2023.

Тоді вона становила 6,7 тисячі гривень. Розмір максимальної ставки за один метр квадратний не може перевищувати 100,5 гривні (6,7 тисячі * 1,5%).

"За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку збільшується на 25 тис. гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку)", — йдеться у повідомленні уряду.

Податкові повідомлення про необхідність сплати сум податку та платіжні реквізити, зокрема, органами місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової/нежитлової нерухомості, повинні надсилати платнику податку до 1 липня 2024 року, що йде за базовим податковим/звітним роком.

Водночас, податкове зобов’язання з податку громадяни мають встигнути сплатити упродовж 60 днів з моменту отримання  такого повідомлення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Верховній Раді готуються ухвалити чергові зміни у питанні оподаткування українців. Зареєстрували відповідний проєкт закону.

Також ми писали, що в рамках ухваленої урядом Національної стратегії доходів України запланована реформа у сфері податків. Вона розрахована до 2030 року.

податки
нерухомість
гроші
уряд
будинок

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі