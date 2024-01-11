Податки в Україні — влада пояснила, хто і скільки має платити за нерухомість

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush

У Кабінеті міністрів пояснили, що таке податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Також розповіли, хто і скільки повинен його платити у 2024 році.

Про це інформує пресслужба уряду.

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Податок на нерухоме майно у 2024 році

Як пояснюють у пресслужбі, в Україні платниками податку на нерухомість є:

звичайні громадяни;

компанії та організації, зокрема, нерезиденти, у власності яких є об’єкти житлової й нежитлової нерухомості.

"Нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (нерухомість) — об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення", — йдеться в законодавстві.

Податок для фізосіб за об’єкти житлової нерухомості розраховують за умови:

що площа перевищує для квартир — 60 кв. метрів;

для житлових будинків — 120 кв. метрів;

для різних типів житлової нерухомості, зокрема їхніх часток, — 180 кв. метрів.

Скільки необхідно платити

Ставка податку на нерухомість встановлюється органами місцевого самоврядування залежно:

від типу об’єктів нерухомості;

місцезнаходження об'єкта.

Розраховують у відсотках до розміру мінімальної заробітної платні, який встановлено на 1 січня звітного року. Водночас не може бути вищим за 1,5% за 1 кв. метр.

У 2024 році підвищилась мінімальна заробітна плата, однак податок нараховують за звітний 2023 рік. Тобто ставку податку розраховують, виходячи із мінімалки, встановленої на 01.01.2023.

Тоді вона становила 6,7 тисячі гривень. Розмір максимальної ставки за один метр квадратний не може перевищувати 100,5 гривні (6,7 тисячі * 1,5%).

"За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку збільшується на 25 тис. гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку)", — йдеться у повідомленні уряду.

Податкові повідомлення про необхідність сплати сум податку та платіжні реквізити, зокрема, органами місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової/нежитлової нерухомості, повинні надсилати платнику податку до 1 липня 2024 року, що йде за базовим податковим/звітним роком.

Водночас, податкове зобов’язання з податку громадяни мають встигнути сплатити упродовж 60 днів з моменту отримання такого повідомлення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Верховній Раді готуються ухвалити чергові зміни у питанні оподаткування українців. Зареєстрували відповідний проєкт закону.

Також ми писали, що в рамках ухваленої урядом Національної стратегії доходів України запланована реформа у сфері податків. Вона розрахована до 2030 року.