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Податки та збори планують стягувати по-новому — деталі законопроєкту

5 січня 2024 23:18
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Податки для українців — депутати пропонують чергові зміни
Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Верховній Раді готуються ухвалити чергові зміни у питанні оподаткування українців. Зареєстрували відповідний проєкт закону.

Про це свідчить інформація на парламентському порталі.

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Що пропонують змінити у Податковому кодексі

Йдеться про законопроєкт № 10381 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків та зборів, а також уточнення окремих положень податкового законодавства".

Автори пояснюють, що хочуть оновити податкове законодавство задля удосконалення адміністрування різноманітних податків й зборів. Окрім того, врахують позитивну для громадян судову практику та приведуть у відповідність між собою. Також хочуть узгодити деякі положення чинного законодавства.

 

податки
Джерело: ВРУ

Проєкт закону пропонує:

  • скасування відповідальності за помилкові значення платника податків у платіжних документах — за неправильний бюджетний рахунок отримувача коштів (якщо є своєчасна сплата);
  • скасування обмеження для платників мінімального податкового зобов'язання щодо термінів, які відводяться для звернення про здійснення звірки відомостей, який зараз становить 30 днів;
  • надання можливості врахування прохання платників податків про включення до Реєстру неприбуткових установ й організацій, реєстрації платником податку на додану вартість та єдиного податку не тільки під час державної реєстрації нової юрособи, але й під час подання заяви про держреєстрацію змін до даних про юрособу;
  • встановлення, що рішення про обов'язкову евакуацію громадян в межах території тергромади є підставою для ухвалення рішення місцевої влади про податкові пільги щодо плати за землю та податку на нерухомість, відмінне від земельної ділянки;
  • вирішення питання налагодження обміну даними між податковими органами й Центральним депозитарієм цінних паперів і депозитарними установами, що уповноважені обслуговувати рахунки власників часток товариств у обліковій системі часток товариств;
  • осучаснення механізму залучення товарних бірж до реалізації майна, що в податковій заставі;
  • узгодження розмірів орендної плати за ділянки землі державної та комунальної власності зі змінами у Земельному кодексі;
  • осучаснення термінології, що стосується класифікації будівель та споруд для оподаткування податком на нерухомість, відмінну від земельної ділянки.

Ініціатори вважають, що законопроєкт вдосконалить податкове законодавство України.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні планують повернути прогресивну шкалу ставок оподаткування доходів фізичних осіб замість плоскої, що діє з 2016 року. Це передбачає Національна стратегія доходів України до 2030 року, яку днями ухвалив уряд.

Також ми писали, що в рамках ухваленої урядом Національної стратегії доходів України запланована реформа у сфері податків. Вона розрахована до 2030 року.

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