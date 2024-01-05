Податки для українців — депутати пропонують чергові зміни

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush

У Верховній Раді готуються ухвалити чергові зміни у питанні оподаткування українців. Зареєстрували відповідний проєкт закону.

Про це свідчить інформація на парламентському порталі.

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Що пропонують змінити у Податковому кодексі

Йдеться про законопроєкт № 10381 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків та зборів, а також уточнення окремих положень податкового законодавства".

Автори пояснюють, що хочуть оновити податкове законодавство задля удосконалення адміністрування різноманітних податків й зборів. Окрім того, врахують позитивну для громадян судову практику та приведуть у відповідність між собою. Також хочуть узгодити деякі положення чинного законодавства.

Джерело: ВРУ

Проєкт закону пропонує:

скасування відповідальності за помилкові значення платника податків у платіжних документах — за неправильний бюджетний рахунок отримувача коштів (якщо є своєчасна сплата);

скасування обмеження для платників мінімального податкового зобов'язання щодо термінів, які відводяться для звернення про здійснення звірки відомостей, який зараз становить 30 днів;

надання можливості врахування прохання платників податків про включення до Реєстру неприбуткових установ й організацій, реєстрації платником податку на додану вартість та єдиного податку не тільки під час державної реєстрації нової юрособи, але й під час подання заяви про держреєстрацію змін до даних про юрособу;

встановлення, що рішення про обов'язкову евакуацію громадян в межах території тергромади є підставою для ухвалення рішення місцевої влади про податкові пільги щодо плати за землю та податку на нерухомість, відмінне від земельної ділянки;

вирішення питання налагодження обміну даними між податковими органами й Центральним депозитарієм цінних паперів і депозитарними установами, що уповноважені обслуговувати рахунки власників часток товариств у обліковій системі часток товариств;

осучаснення механізму залучення товарних бірж до реалізації майна, що в податковій заставі;

узгодження розмірів орендної плати за ділянки землі державної та комунальної власності зі змінами у Земельному кодексі;

осучаснення термінології, що стосується класифікації будівель та споруд для оподаткування податком на нерухомість, відмінну від земельної ділянки.

Ініціатори вважають, що законопроєкт вдосконалить податкове законодавство України.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні планують повернути прогресивну шкалу ставок оподаткування доходів фізичних осіб замість плоскої, що діє з 2016 року. Це передбачає Національна стратегія доходів України до 2030 року, яку днями ухвалив уряд.

Також ми писали, що в рамках ухваленої урядом Національної стратегії доходів України запланована реформа у сфері податків. Вона розрахована до 2030 року.