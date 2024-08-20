Счета украинцев за границей станут доступны для налоговиков с 30 сентября

Налоговая получит доступ к счетам украинцев за границей с 30 сентября
Государственная налоговая служба (ГНС) вскоре получит информацию о состоянии банковских счетов граждан за границей. Уже с 30 сентября 2024 года начнет поступать соответствующая информация от налоговых органов других стран.
Об этом рассказали юристы.
Подробнее о доступе ГНС к счетам за границей
Эксперты напомнили, что ГНС 26 июня текущего года получила одобренный глобальным форумом ОЭСР отчет о "зрелости системы управления информбезопасностью в Украине и обмене информацией для налоговых целей в соответствии с Общим стандартом отчетности CRS".
Теперь с 30 сентября украинские налоговики начнут получать соответствующие сведения о счетах от налоговых органов других стран по отношению к резидентам Украины. Также станет доступен целый ряд финансовых данных по участникам международных групп компаний в разрезе иностранных юрисдикций относительно:
- уплаты налогов;
- объемов доходов;
- видов деятельности;
- численности работающих
Речь идет об отчетном периоде — с 1 июля по 31 декабря прошлого года.
Цель налоговиков, которые будут знать о финансах украинцев
По словам юристов, автоматический обмен данными будет производиться на ежегодной основе. Для этого не потребуются отдельные запросы или уведомления владельцев счетов.
Благодаря этому, Украина станет равноправным партнером в международной системе автоматического обмена данными, куда входит 115 стран.
Ожидается, что получение от стран-партнеров информации и ее систематизированный анализ позволит повысить эффективность контроля за декларированием налогооблагаемых активов и доходов и усилит борьбу с уклонением от уплаты налогов.
Что еще стоит знать
Напомним, земельный налог обязателен для всех собственников и пользователей земельных участков. Однако некоторые категории граждан имеют право на освобождение от его уплаты.
Также мы писали, что в Украине хотят обновить систему классификации предпринимательства. Секторальный подход планируют заменить сегментным, что будет включать пять основных категорий бизнеса и ряд подкатегорий.
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