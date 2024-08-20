Счета украинцев за границей станут доступны для налоговиков с 30 сентября

Банковская карта в руках. Фото: kurs.com.ua

Государственная налоговая служба (ГНС) вскоре получит информацию о состоянии банковских счетов граждан за границей. Уже с 30 сентября 2024 года начнет поступать соответствующая информация от налоговых органов других стран.

Об этом рассказали юристы.

Читайте также:

Подробнее о доступе ГНС к счетам за границей

Эксперты напомнили, что ГНС 26 июня текущего года получила одобренный глобальным форумом ОЭСР отчет о "зрелости системы управления информбезопасностью в Украине и обмене информацией для налоговых целей в соответствии с Общим стандартом отчетности CRS".

Теперь с 30 сентября украинские налоговики начнут получать соответствующие сведения о счетах от налоговых органов других стран по отношению к резидентам Украины. Также станет доступен целый ряд финансовых данных по участникам международных групп компаний в разрезе иностранных юрисдикций относительно:

уплаты налогов;

объемов доходов;

видов деятельности;

численности работающих

Речь идет об отчетном периоде — с 1 июля по 31 декабря прошлого года.

Цель налоговиков, которые будут знать о финансах украинцев

По словам юристов, автоматический обмен данными будет производиться на ежегодной основе. Для этого не потребуются отдельные запросы или уведомления владельцев счетов.

Благодаря этому, Украина станет равноправным партнером в международной системе автоматического обмена данными, куда входит 115 стран.

Ожидается, что получение от стран-партнеров информации и ее систематизированный анализ позволит повысить эффективность контроля за декларированием налогооблагаемых активов и доходов и усилит борьбу с уклонением от уплаты налогов.

Что еще стоит знать

Напомним, земельный налог обязателен для всех собственников и пользователей земельных участков. Однако некоторые категории граждан имеют право на освобождение от его уплаты.

Также мы писали, что в Украине хотят обновить систему классификации предпринимательства. Секторальный подход планируют заменить сегментным, что будет включать пять основных категорий бизнеса и ряд подкатегорий.