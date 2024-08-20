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Налоговая получит доступ к счетам украинцев за границей с 30 сентября

20 августа 2024 09:04
Ксения Симонова - Редактор
Счета украинцев за границей станут доступны для налоговиков с 30 сентября
Банковская карта в руках. Фото: kurs.com.ua
Ксения Симонова - Редактор

Государственная налоговая служба (ГНС) вскоре получит информацию о состоянии банковских счетов граждан за границей. Уже с 30 сентября 2024 года начнет поступать соответствующая информация от налоговых органов других стран.

Об этом рассказали юристы.

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Подробнее о доступе ГНС к счетам за границей

Эксперты напомнили, что ГНС 26 июня текущего года получила одобренный глобальным форумом ОЭСР отчет о "зрелости системы управления информбезопасностью в Украине и обмене информацией для налоговых целей в соответствии с Общим стандартом отчетности CRS".

Теперь с 30 сентября украинские налоговики начнут получать соответствующие сведения о счетах от налоговых органов других стран по отношению к резидентам Украины. Также станет доступен целый ряд финансовых данных по участникам международных групп компаний в разрезе иностранных юрисдикций относительно:

  • уплаты налогов;
  • объемов доходов;
  • видов деятельности;
  • численности работающих

Речь идет об отчетном периоде — с 1 июля по 31 декабря прошлого года.

Цель налоговиков, которые будут знать о финансах украинцев

По словам юристов, автоматический обмен данными будет производиться на ежегодной основе. Для этого не потребуются отдельные запросы или уведомления владельцев счетов.

Благодаря этому, Украина станет равноправным партнером в международной системе автоматического обмена данными, куда входит 115 стран.

Ожидается, что получение от стран-партнеров информации и ее систематизированный анализ позволит повысить эффективность контроля за декларированием налогооблагаемых активов и доходов и усилит борьбу с уклонением от уплаты налогов.

Что еще стоит знать

Напомним, земельный налог обязателен для всех собственников и пользователей земельных участков. Однако некоторые категории граждан имеют право на освобождение от его уплаты.

Также мы писали, что в Украине хотят обновить систему классификации предпринимательства. Секторальный подход планируют заменить сегментным, что будет включать пять основных категорий бизнеса и ряд подкатегорий.

налоги Налоговая служба беженцы банковские счета

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09:42 Защитники уничтожили более тысячи окупантов — Генштаб назвал новые потери врага

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Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

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09:38 Некоторые украинцы потеряют жилищные субсидии — почему отберут госпомощь

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