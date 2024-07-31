Податки Україні зростуть — у Раді обговорюють нові варіанти підвищення

Підрахунки на калькуляторі. Фото: dp.tax.gov.ua

Український уряд чекає схвалення Верховною Радою нової ініціативи з оновлення податкової системи в країні, яка передбачає суттєве підвищення військового збору, акцизів та інших податків. Водночас, парламентарі можуть не підтримати урядову пропозицію.

Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє видання Oboz.ua.

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Детальніше про альтернативний план з підвищення податків

Зазначається, що замість пропонованого підвищення військового збору на 5% та поширення його на фізосіб-підприємців та бізнес, у парламенті обговорюють альтернативний план. Він полягає у тому, щоб переглянути у бік підвищення Податок на додану вартість (ПДВ), який тривалий час становить 20%. Проте, як саме може змінитись ставка податку, невідомо.

"Є філософія, яку запропонував уряд — у багатьох місцях взяти потроху. Вони запропонували таку модель. Існує інша модель — взяти один податок, який має найширшу базу обслуговування, а саме податок на додану вартість — і підвищити його на певний відсоток", — цитує видання Стефанчука.

На його переконання, варіант із перегляду рівня ПДВ матиме менше критики з боку суспільства, оскільки пошириться не на окремі категорії громадян, а на всіх.

"Нам потрібно також зрозуміти не тільки, чи отримаємо ми цю необхідну суму, а й скільки голосів за це ми отримаємо в парламенті", — повідомив голова Верховної Ради.

Більш детальна модель підвищення податків стане очевидною після предметного обговорення у профільному парламентському комітеті. Водночас, Стефанчук наголосив, що варіанту непідвищення податків нема.

"Ми усвідомлюємо, що ми можемо або збільшувати надходження до бюджету шляхом підняття оподаткування, або через емісію (гривні, — Ред.). Емісія – це не вихід. Ми не можемо допустити цього", — додав політик.

Як планують підвищити податки

Як відомо, уряд під час тривалої війни та складної економічної ситуації в країні планує підвищити податки, що вже викликало хвилю збурення у суспільстві. Особливо проти таких намірів виступає бізнес. Так, військовий збір планують підняти у кілька разів.

Зокрема, розроблений Кабміном законопроєкт пропонує підвищити:

ставку військового збору з 1,5% до 5% від доходів, визначених статтею 163 Податкового кодексу;

від доходів, визначених статтею 163 Податкового кодексу; запровадити військовий збір для юридичних осіб у розмірі 1% від доходу від будь-якої діяльності.

Таким чином, влада розраховує отримати додатково до держбюджету 140 млрд грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів розповіли про доцільність підвищення податків та перегляду військового збору в Україні. Відомо, кого з українців торкнуться новації.

Також ми писали, що в Україні пропонують оновити систему класифікації підприємництва. Секторальний підхід мають намір замінити на сегментний, що передбачатиме п'ять основних категорій бізнесу та низку підкатегорій.