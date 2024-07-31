Податки Україні зростуть — у Раді обговорюють нові варіанти підвищення

Підвищення податків в Україні — у Раді обговорюють альтернативний план
Український уряд чекає схвалення Верховною Радою нової ініціативи з оновлення податкової системи в країні, яка передбачає суттєве підвищення військового збору, акцизів та інших податків. Водночас, парламентарі можуть не підтримати урядову пропозицію.
Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє видання Oboz.ua.
Детальніше про альтернативний план з підвищення податків
Зазначається, що замість пропонованого підвищення військового збору на 5% та поширення його на фізосіб-підприємців та бізнес, у парламенті обговорюють альтернативний план. Він полягає у тому, щоб переглянути у бік підвищення Податок на додану вартість (ПДВ), який тривалий час становить 20%. Проте, як саме може змінитись ставка податку, невідомо.
"Є філософія, яку запропонував уряд — у багатьох місцях взяти потроху. Вони запропонували таку модель. Існує інша модель — взяти один податок, який має найширшу базу обслуговування, а саме податок на додану вартість — і підвищити його на певний відсоток", — цитує видання Стефанчука.
На його переконання, варіант із перегляду рівня ПДВ матиме менше критики з боку суспільства, оскільки пошириться не на окремі категорії громадян, а на всіх.
"Нам потрібно також зрозуміти не тільки, чи отримаємо ми цю необхідну суму, а й скільки голосів за це ми отримаємо в парламенті", — повідомив голова Верховної Ради.
Більш детальна модель підвищення податків стане очевидною після предметного обговорення у профільному парламентському комітеті. Водночас, Стефанчук наголосив, що варіанту непідвищення податків нема.
"Ми усвідомлюємо, що ми можемо або збільшувати надходження до бюджету шляхом підняття оподаткування, або через емісію (гривні, — Ред.). Емісія – це не вихід. Ми не можемо допустити цього", — додав політик.
Як планують підвищити податки
Як відомо, уряд під час тривалої війни та складної економічної ситуації в країні планує підвищити податки, що вже викликало хвилю збурення у суспільстві. Особливо проти таких намірів виступає бізнес. Так, військовий збір планують підняти у кілька разів.
Зокрема, розроблений Кабміном законопроєкт пропонує підвищити:
- ставку військового збору з 1,5% до 5% від доходів, визначених статтею 163 Податкового кодексу;
- запровадити військовий збір для юридичних осіб у розмірі 1% від доходу від будь-якої діяльності.
Таким чином, влада розраховує отримати додатково до держбюджету 140 млрд грн.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Міністерстві фінансів розповіли про доцільність підвищення податків та перегляду військового збору в Україні. Відомо, кого з українців торкнуться новації.
Також ми писали, що в Україні пропонують оновити систему класифікації підприємництва. Секторальний підхід мають намір замінити на сегментний, що передбачатиме п'ять основних категорій бізнесу та низку підкатегорій.
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