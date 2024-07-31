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В Україні хочуть оновити категорії бізнесу — що зміниться

31 липня 2024 09:26
Ксенія Симонова - Редактор
Бізнес в Україні — влада хоче змінити категорії підприємництва
Люди в офісі. Фото: zoda.gov.ua
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні пропонують оновити систему класифікації підприємництва. Секторальний підхід мають намір замінити на сегментний, що передбачатиме п'ять основних категорій бізнесу та низку підкатегорій.

Про це йдеться на парламентському сайті.

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Детальніше про нові економічні категорії бізнесу

З такою пропозицією виступив Комітет Верховної Ради з економічного розвитку. Згідно з оприлюдненою інформацією, йдеться про п'ять категорій економічних бізнес-суб'єктів:

  • Самозайняті, що охоплюватиме індивідуальну трудову діяльність та незалежну професійну діяльність;
  • Платформнозайняті, що поширюватиметься на тих, хто взаємодіє із цифровими платформами;
  • Сімейне підприємництво, що торкатиметься родинного бізнесу;
  • Мікропідприємництво, тобто бізнес створений фізичною особою, зареєстрованою як ФОП;
  • Мале підприємництво, тобто бізнес з кількістю осіб не більше 50-ти.

Такі категорії віднесуть до сектору мікро, малого та середнього бізнесу (МСБ).

Ключовою метою запропонованих змін є надання нових преференцій низці категорій підприємців. Йдеться про самозайнятих, платформозайманих осіб та сімейний бізнес. Очікується, що це дасть змогу створити сприятливі умови для втілення економічного та бізнесового потенціалу українців, які готові до підприємницьких ризиків.

Автори ініціативи переконані, що новий підхід у класифікації посприяє детінізації економіки та забезпечить умови для подальшого розвитку підприємців — від елементарних простих форм економічної організації до його розширення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів розповіли про доцільність підвищення податків та перегляду військового збору в Україні. Відомо, кого з українців торкнуться новації.

Раніше ми писали, що українські громадяни активно реєструють новий бізнес через портал державних послуг "Дія". Вже налічується таких понад 600 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОП).

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