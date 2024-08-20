Рахунки українців за кордоном стануть доступні для податківців з 30 вересня

Банківська картка в руках. Фото: kurs.com.ua

Державна податкова служба (ДПС) невдовзі отримає інформацію про стан банківських рахунків громадян за кордоном. Вже з 30 вересня 2024 року почне надходити відповідна інформація від податкових органів інших країн.

Про це розповіли юристи.

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Детальніше про доступ ДПС до рахунків за кордоном

Експерти нагадали, що ДПС 26 червня поточного року отримала схвалений глобальним форумом ОЕСР звіт стосовно "зрілості системи управління інформбезпекою в Україні та обмін інформацією для податкових цілей відповідно до Загального стандарту звітності CRS".

Тепер з 30 вересня українські податківці почнуть отримувати відповідні відомості про рахунки від податкових органів інших країн стосовно резидентів України. Також стане доступна ціла низка фінансових даних щодо учасників міжнародних груп компаній в розрізі іноземних юрисдикцій щодо:

сплати податків;

обсягів доходів;

видів діяльності;

чисельності працюючих.

Йдеться про звітний період — з 1 липня по 31 грудня минулого року.

Мета податківців, які знатимуть про фінанси українців

За словами юристів, автоматичний обмін даними буде здійснюватися на щорічній основі. Для цього не будуть потрібні окремі запити чи сповіщення власників рахунків.

Завдяки цьому Україна стане рівноправним партнером у міжнародній системі автоматичного обміну даними, куди входить 115 країн.

Очікується, що отримання від країн-партнерів інформації та її систематизований аналіз дасть змогу підвищити ефективність контролю за декларуванням активів та доходів, що підлягають оподаткуванню, та посилить боротьбу з ухиленням від сплати податків.

Що ще варто знати

Нагадаємо, земельний податок є обов'язковим для всіх власників і користувачів земельних ділянок. Проте деякі категорії громадян мають право на звільнення від його сплати.

Також ми писали, що в Україні хочуть оновити систему класифікації підприємництва. Секторальний підхід планують замінити на сегментний, що передбачатиме п'ять основних категорій бізнесу та низку підкатегорій.