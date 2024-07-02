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Налоги в Украине существенно вырастут — планы правительства до 2028 года

2 июля 2024 08:00
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Налоги в Украине — правительство планирует повысить сборы до 2028 года
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине в ближайшие годы власти планируют реализовать реформирование налоговой политики. Благодаря дополнительному пакету мер бюджет будет получать около 340 млрд гривен ежегодно.

Это следует из Бюджетной декларации, одобренной правительством.

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Детали реформирования налоговой политики

Бюджетная декларация на период до 2028 года была принята после консультаций с Международным валютным фоном (МВФ). В ее рамках предусмотрено реформирование налоговой политики.

Среди приоритетов налоговой политики — намерение расширить текущую налогооблагаемую базу. В частности, речь идет о необходимости внесения изменения в налогообложение украинцев военным сбором. В планах:

  • пересмотреть размер сбора;
  • круг его плательщиков, базу;
  • объекты налогообложения.

В то же время НДС намерены оставить неизменным — 20% до 2027 года.

В течение 2025-2027 годов будут внедрять меры по реформированию налоговой политики и налогового администрирования, что предусмотрено Нацстратегией доходов до 2030 года. Согласно ей, ожидается:

  • осуществление регулярного независимого опроса по оценке деятельности налоговиков, разработка и внедрение мер по урегулированию проблем в деятельности Налоговой службы и повышению уровня доверия граждан к этому органу;
  • осуществление ІТ-консолидации информресурсов субъектов системы управления государственными финансами, в частности ГНС, на уровне Минфина и обеспечение администрирования соответствующих ресурсов независимым администратором (ІТ-учреждение);
  • обеспечение конфиденциальности и защиты данных в системах Налоговой службы (в частности, данных, полученных от налогоплательщиков и налоговых агентов);
  • усовершенствование процессов организации и проведение документальных и фактических проверок, введя е-налоговые проверки (е-аудит).

"Приоритетом налоговой политики на 2025-2027 годы является обеспечение стабильных налоговых поступлений, необходимых для финансирования первоочередных расходов, внедрение современных цифровых решений налогового администрирования и выполнение международных обязательств Украины по налоговой политике", — говорится в Бюджетной декларации.

В то же время, ради сохранения текущей налогооблагаемой базы доходов юр- и физлиц, обеспечения ее целостности продолжат воздерживаться от введения любых налоговых и административных мер, которые способны негативно повлиять на базу налоговых поступлений.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее мы писали, что Бюджетную декларацию должны были подать в Верховную Раду еще месяц назад, однако разбирательство перенесли из-за необходимости проведения консультации с донорами и одобрили в день заседания МВФ 28 июня 2024 года.

Ранее в Налоговой службе рассказали об особенностях зачисления налогов, уплаченных за границей. Зачисление происходит при подтверждении контролирующего органа другого государства.

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