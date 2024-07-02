Налоги в Украине — правительство планирует повысить сборы до 2028 года

Налоги в Украине существенно вырастут — планы правительства до 2028 года
В Украине в ближайшие годы власти планируют реализовать реформирование налоговой политики. Благодаря дополнительному пакету мер бюджет будет получать около 340 млрд гривен ежегодно.
Это следует из Бюджетной декларации, одобренной правительством.
Детали реформирования налоговой политики
Бюджетная декларация на период до 2028 года была принята после консультаций с Международным валютным фоном (МВФ). В ее рамках предусмотрено реформирование налоговой политики.
Среди приоритетов налоговой политики — намерение расширить текущую налогооблагаемую базу. В частности, речь идет о необходимости внесения изменения в налогообложение украинцев военным сбором. В планах:
- пересмотреть размер сбора;
- круг его плательщиков, базу;
- объекты налогообложения.
В то же время НДС намерены оставить неизменным — 20% до 2027 года.
В течение 2025-2027 годов будут внедрять меры по реформированию налоговой политики и налогового администрирования, что предусмотрено Нацстратегией доходов до 2030 года. Согласно ей, ожидается:
- осуществление регулярного независимого опроса по оценке деятельности налоговиков, разработка и внедрение мер по урегулированию проблем в деятельности Налоговой службы и повышению уровня доверия граждан к этому органу;
- осуществление ІТ-консолидации информресурсов субъектов системы управления государственными финансами, в частности ГНС, на уровне Минфина и обеспечение администрирования соответствующих ресурсов независимым администратором (ІТ-учреждение);
- обеспечение конфиденциальности и защиты данных в системах Налоговой службы (в частности, данных, полученных от налогоплательщиков и налоговых агентов);
- усовершенствование процессов организации и проведение документальных и фактических проверок, введя е-налоговые проверки (е-аудит).
"Приоритетом налоговой политики на 2025-2027 годы является обеспечение стабильных налоговых поступлений, необходимых для финансирования первоочередных расходов, внедрение современных цифровых решений налогового администрирования и выполнение международных обязательств Украины по налоговой политике", — говорится в Бюджетной декларации.
В то же время, ради сохранения текущей налогооблагаемой базы доходов юр- и физлиц, обеспечения ее целостности продолжат воздерживаться от введения любых налоговых и административных мер, которые способны негативно повлиять на базу налоговых поступлений.
Что еще стоит знать
Напомним, ранее мы писали, что Бюджетную декларацию должны были подать в Верховную Раду еще месяц назад, однако разбирательство перенесли из-за необходимости проведения консультации с донорами и одобрили в день заседания МВФ 28 июня 2024 года.
Ранее в Налоговой службе рассказали об особенностях зачисления налогов, уплаченных за границей. Зачисление происходит при подтверждении контролирующего органа другого государства.
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