Податки в Україні — влада готує кардинальні зміни в оподаткуванні

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Freepik

В Україні можуть підвищити ключові податкові ставки. Розміри Податку на додану вартість (ПДВ) та Податку на доходи фізосіб (ПДФО) можуть змінитися вже у липні 2024 року.

Про це інформує видання Oboz.ua.

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Як можуть змінитися розміри податків

Видання зазначає, посилаючись на джерело в уряді, що влада шукає способи закрити діру в 400 млрд гривень у державному бюджеті. У зв'язку з цим розглядають варіант підвищення основних податків. Очікується, що рішення повинне запрацювати цьогоріч, і торкнеться абсолютно всіх громадян.

Зараз розмір військового збору, який сплачують українці зі своєї зарплати на армію, становить 1,5%. За пропозицією, він може підвищитися до 5%. Завдяки відповідному підвищенню бюджет отримає близько 94 млрд гривень.

"Військовий збір мають збільшити з 1,5% до 5%. Фактично це збільшить податок на доходи фізичних осіб, бо цей збір ввели як доповнення вказаного податку", — пише видання.

Ставка Податку на додану вартість (ПДВ) становить 20%. Її теж хочуть переглянути, однак на скільки може зрости — точно невідомо.

"Точне рішення, на яку суму треба підвищити податок, поки не ухвалили. Або на 2%, або на 3%. Не менше", — розповів співрозмовник в уряді.

Водночас, додатково хочуть отримати від цього до 120 млрд гривень. Так, збільшення ставки ПДВ на один відсотковий пункт принесе бюджету 40 млрд гривень. Два вищевказані податки можуть дати більш ніж 200 млрд гривень.

Також можливі додаткові надходження у випадку запровадження економічного бронювання. У разі його максимального спрощення й дозволу брати в ньому участь ФОПам, це може дати 400 млрд гривень.

У підсумку дозволило б покрити дефіцит державного бюджету. Проте в суспільстві не всі схвально ставляться до економічного бронювання, політичного рішення з цього питання поки що нема.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Державній податковій службі розповіли про особливості декларування іноземних доходів громадян. Зокрема, платники податків можуть зменшити обсяг річного податкового зобов’язання.

Раніше ми писали, що у Податковій службі розповіли про особливості зарахування податків, які сплачені за кордоном. Зарахування відбувається за умови підтвердження контролюючого органу іншої держави.