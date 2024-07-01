Мінімалка, курс долара та ВВП — Кабмін змінив бюджетні показники

Мінімалка без змін та долар по 45 грн — нова бюджетна декларація
Український уряд затвердив Бюджетну декларацію на 2025-2027 рік. Нові показники ухвалили після консультацій з представниками Міжнародного валютного фонду (МВФ).
Про це повідомив народний депутат від партії "Голос", заступник голови Фінансового комітету ВРУ Ярослав Железняк.
Деталі Бюджетної декларації
Як зазначив нардеп, за законом, Бюджетну декларацію мали подати у Верховну Раду ще місяць тому, однак розгляд перенесли через необхідність проведення консультації з донорами та схвалили в день засідання МВФ 28 червня 2024 року. Затверджено такі оновлені ключові показники:
Рівень реального ВВП підвищився у наступні роки на:
- у 2025 році — на 2,7%;
- у 2026 році — на 7,5%;
- у 2027 році — на 6,2%.
Курс гривні зміниться так:
- у 2025 році — на 45 грн за долар;
- у 2026 році — на 46,5 грн за долар;
- у 2027 році — на 46,4 грн за долар;
Дефіцит бюджету становитиме:
- у 2025 році — 18,2%;
- у 2026 році — 10,3%;
- у 2027 році — 6,7%;
Фінансування бюджету (борги та безповоротна допомога у вигляді грантів):
- у 2025 році — 1,53 трлн гривень;
- у 2026 році — 1,04 трлн гривень;
- у 2027 році — 786,5 млрд гривень.
Видатки на безпеку та оборону країни будуть становити:
- у 2025 році — 2,2 трлн гривень;
- у 2026 році — 1,6 трлн гривень;
- у 2027 році — 1,5 трлн гривень.
Водночас незмінною залишиться мінімальна заробітна плата. Так, у 2025 році вона так само становитиме 8 тис. гривень.
Щодо податків, то планують розробити додатковий пакет заходів на 2025 — 2027 роки в обсязі близько 340 млрд гривень щороку.
ПДВ в декларації залишиться незмінним — 20% до 2027 року.
Також уряд має намір відновити Дорожній фонд. У 2025 році буде 25% від нього або 44 млрд гривень, а надалі 2026 і 2027 року відповідно 50% і 75% (по 124 та 233 млрд гривень).
За планами, боргове навантаження до 2027 року знизиться до 90%.
"Фінансове забезпечення підготовки та проведення всіх чергових виборів буде забезпечено після закінчення воєнного стану в Україні", — додав Железняк.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Україна не змогла домовитися з власниками облігацій про реструктуризацію міжнародного боргу на суму близько 20 мільярдів доларів. Така ситуація загрожує для України дефолтом.
Також ми писали, що у 2024 році Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує незначну девальвацію національної валюти. Проте за п'ять років курс долара може підскочити до позначки 54 гривень.
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