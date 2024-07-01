Мінімалка, курс долара та ВВП — Кабмін змінив бюджетні показники

Українська та іноземна валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Український уряд затвердив Бюджетну декларацію на 2025-2027 рік. Нові показники ухвалили після консультацій з представниками Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це повідомив народний депутат від партії "Голос", заступник голови Фінансового комітету ВРУ Ярослав Железняк.

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Деталі Бюджетної декларації

Як зазначив нардеп, за законом, Бюджетну декларацію мали подати у Верховну Раду ще місяць тому, однак розгляд перенесли через необхідність проведення консультації з донорами та схвалили в день засідання МВФ 28 червня 2024 року. Затверджено такі оновлені ключові показники:

Рівень реального ВВП підвищився у наступні роки на:

у 2025 році — на 2,7%;

у 2026 році — на 7,5%;

у 2027 році — на 6,2%.

Курс гривні зміниться так:

у 2025 році — на 45 грн за долар;

у 2026 році — на 46,5 грн за долар;

у 2027 році — на 46,4 грн за долар;

Дефіцит бюджету становитиме:

у 2025 році — 18,2%;

у 2026 році — 10,3%;

у 2027 році — 6,7%;

Фінансування бюджету (борги та безповоротна допомога у вигляді грантів):

у 2025 році — 1,53 трлн гривень;

у 2026 році — 1,04 трлн гривень;

у 2027 році — 786,5 млрд гривень.

Видатки на безпеку та оборону країни будуть становити:

у 2025 році — 2,2 трлн гривень;

у 2026 році — 1,6 трлн гривень;

у 2027 році — 1,5 трлн гривень.

Водночас незмінною залишиться мінімальна заробітна плата. Так, у 2025 році вона так само становитиме 8 тис. гривень.

Щодо податків, то планують розробити додатковий пакет заходів на 2025 — 2027 роки в обсязі близько 340 млрд гривень щороку.

ПДВ в декларації залишиться незмінним — 20% до 2027 року.

Також уряд має намір відновити Дорожній фонд. У 2025 році буде 25% від нього або 44 млрд гривень, а надалі 2026 і 2027 року відповідно 50% і 75% (по 124 та 233 млрд гривень).

За планами, боргове навантаження до 2027 року знизиться до 90%.

"Фінансове забезпечення підготовки та проведення всіх чергових виборів буде забезпечено після закінчення воєнного стану в Україні", — додав Железняк.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україна не змогла домовитися з власниками облігацій про реструктуризацію міжнародного боргу на суму близько 20 мільярдів доларів. Така ситуація загрожує для України дефолтом.

Також ми писали, що у 2024 році Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує незначну девальвацію національної валюти. Проте за п'ять років курс долара може підскочити до позначки 54 гривень.