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Податки в Україні суттєво зростуть — плани уряду до 2028 року

2 липня 2024 08:00
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Податки в Україні — уряд планує підвищити збори до 2028 року
Підрахунки на калькуляторі. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні у найближчі роки влада планує реалізувати реформування податкової політики. Завдяки додатковому пакету заходів бюджет буде отримувати близько 340 млрд гривень щороку.

Це випливає з Бюджетної декларації, схваленої урядом.

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Деталі реформування податкової політики

Бюджетну декларацію на період до 2028 року ухвалили після консультацій з Міжнародним валютним фоном (МВФ). В її рамках передбачене реформування податкової політики.

З-поміж пріоритетів податкової політики — намір розширити поточну базу оподаткування. Зокрема, йдеться про необхідність внесення змін в оподаткування українців військовим збором. У планах:

  • переглянути розмір збору;
  • коло його платників, базу;
  • об’єкти оподаткування.

Водночас, ПДВ мають намір залишити незмінним — 20% до 2027 року.

Загалом протягом 2025-2027 років будуть впроваджувати заходи з реформування податкової політики та податкового адміністрування, що передбачено Нацстратегією доходів до 2030 року. Відповідно до неї, очікується:

  • здійснення регулярного незалежного опитування з оцінки діяльності податківців, розробка та впровадження заходів з врегулювання проблем у діяльності Податкової служби і підвищення рівня довіри громадян до цього органу;
  • здійснення ІТ-консолідації інформресурсів суб’єктів системи управління державними фінансами, зокрема ДПС, на рівні Мінфіну та забезпечення адміністрування відповідних ресурсів незалежним адміністратором (ІТ-установа);
  • забезпечення конфіденційності та захисту даних у системах Податкової служби (зокрема, даних, одержаних від платників податків та податкових агентів);
  • удосконалення процесів організації та проведення документальних і фактичних перевірок, запровадивши е-податкові перевірки (е-аудит).

"Пріоритетом податкової політики на 2025-2027 роки є забезпечення стабільних податкових надходжень, необхідних для фінансування першочергових витрат, впровадження сучасних цифрових рішень податкового адміністрування та виконання міжнародних зобов’язань України в частині податкової політики", — йдеться у Бюджетній декларації.

Водночас, заради збереження поточної бази оподаткування доходів юр- та фізосіб, забезпечення її цілісності продовжать утримуватися від запровадження будь-яких податкових та адміністративних заходів, що здатні негативно вплинути на базу податкових надходжень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бюджетну декларацію мали подати у Верховну Раду ще місяць тому, однак розгляд перенесли через необхідність проведення консультації з донорами та схвалили в день засідання МВФ 28 червня 2024 року.

Раніше у Податковій службі розповіли про особливості зарахування податків, які сплачені за кордоном. Зарахування відбувається за умови підтвердження контролюючого органу іншої держави.

податки Податкова служба уряд бюджет реформа військовий збір

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