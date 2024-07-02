Податки в Україні — уряд планує підвищити збори до 2028 року

Податки в Україні суттєво зростуть — плани уряду до 2028 року
В Україні у найближчі роки влада планує реалізувати реформування податкової політики. Завдяки додатковому пакету заходів бюджет буде отримувати близько 340 млрд гривень щороку.
Це випливає з Бюджетної декларації, схваленої урядом.
Деталі реформування податкової політики
Бюджетну декларацію на період до 2028 року ухвалили після консультацій з Міжнародним валютним фоном (МВФ). В її рамках передбачене реформування податкової політики.
З-поміж пріоритетів податкової політики — намір розширити поточну базу оподаткування. Зокрема, йдеться про необхідність внесення змін в оподаткування українців військовим збором. У планах:
- переглянути розмір збору;
- коло його платників, базу;
- об’єкти оподаткування.
Водночас, ПДВ мають намір залишити незмінним — 20% до 2027 року.
Загалом протягом 2025-2027 років будуть впроваджувати заходи з реформування податкової політики та податкового адміністрування, що передбачено Нацстратегією доходів до 2030 року. Відповідно до неї, очікується:
- здійснення регулярного незалежного опитування з оцінки діяльності податківців, розробка та впровадження заходів з врегулювання проблем у діяльності Податкової служби і підвищення рівня довіри громадян до цього органу;
- здійснення ІТ-консолідації інформресурсів суб’єктів системи управління державними фінансами, зокрема ДПС, на рівні Мінфіну та забезпечення адміністрування відповідних ресурсів незалежним адміністратором (ІТ-установа);
- забезпечення конфіденційності та захисту даних у системах Податкової служби (зокрема, даних, одержаних від платників податків та податкових агентів);
- удосконалення процесів організації та проведення документальних і фактичних перевірок, запровадивши е-податкові перевірки (е-аудит).
"Пріоритетом податкової політики на 2025-2027 роки є забезпечення стабільних податкових надходжень, необхідних для фінансування першочергових витрат, впровадження сучасних цифрових рішень податкового адміністрування та виконання міжнародних зобов’язань України в частині податкової політики", — йдеться у Бюджетній декларації.
Водночас, заради збереження поточної бази оподаткування доходів юр- та фізосіб, забезпечення її цілісності продовжать утримуватися від запровадження будь-яких податкових та адміністративних заходів, що здатні негативно вплинути на базу податкових надходжень.
Що ще варто знати
Нагадаємо, раніше ми писали, що Бюджетну декларацію мали подати у Верховну Раду ще місяць тому, однак розгляд перенесли через необхідність проведення консультації з донорами та схвалили в день засідання МВФ 28 червня 2024 року.
Раніше у Податковій службі розповіли про особливості зарахування податків, які сплачені за кордоном. Зарахування відбувається за умови підтвердження контролюючого органу іншої держави.
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