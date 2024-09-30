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Налоги на депозиты могут вырасти — повлияет ли это на прибыльность вкладов

30 сентября 2024 09:54
Ксения Симонова - Редактор
Налоги в Украине — как повышение военного сбора повлияет на депозиты
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине в случае окончательного одобрения повышения военного сбора с 1,5 до 5% увеличится налог на депозиты. Известно, скажется ли это на доходности вкладов граждан.

Об этом говорится в материале Oboz.ua.

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Власти настроены повысить налоги в Украине по требованию Международного валютного фонда (МВФ). В частности, соответствующий законопроект №11416-д, ожидающий второго чтения, предлагает рост военного сбора в Украине с 1,5% до 5%.

Поэтому повысится налог на депозиты, ведь состоит из налога на доходы физлиц (НДФЛ, 18%) и военного сбора. Сейчас он составляет 19,5%, однако в случае повышения — вырастет до 23%.

Речь идет о четверти от начисленных процентов. В итоге это отразится на реальной доходности вкладов — на годовых депозитах удастся заработать 3-4%.

Участники финансового рынка рассказывают, что при росте налогов гривневые депозиты станут способом сохранения денег от инфляции, а не получения прибыли.

Так, чистая прибыль как явление станет возможна только на длительные вклады — от одного года до 2,5 лет, по которым ставки составляют в среднем 13% годовых, а максимальные ставки — 15% годовых.

"Учитывая инфляцию, которая в текущем году прогнозируется на уровне 8,5%, а в следующем — около 9,5%, чистая прибыль на годовые депозиты, открытые в октябре 2024 года, может "дотянуть" до 3-4%", — сообщили эксперты.

Сейчас ставки по вкладам от трех до шести месяцев составляют около 10%, однако в дальнейшем прибыльность ультракоротких депозитов, вероятно, продолжит снижаться. По прогнозу, до конца года ставки составят в среднем 8,5% против нынешних 10%.

"Гражданин может рассчитывать на инфляционную индексацию", — сообщили банкиры.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке заявили, что в случае окончательного одобрения Верховной Радой законопроекта о повышении налогов, это не повлияет на инфляцию. Таким образом, рост налогов не приведет к повышению цен на товары.

Также мы писали, что в Комитете Верховной Рады по бюджету назвали главное условие для вероятного повышения налога на добавленную стоимость (НДС). Известно, когда Украина будет вынуждена пойти на такой шаг.

налоги банки законопроект депозиты военный сбор

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