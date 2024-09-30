Налоги в Украине — как повышение военного сбора повлияет на депозиты

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в случае окончательного одобрения повышения военного сбора с 1,5 до 5% увеличится налог на депозиты. Известно, скажется ли это на доходности вкладов граждан.

Об этом говорится в материале Oboz.ua.

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Повышение налога на депозиты

Власти настроены повысить налоги в Украине по требованию Международного валютного фонда (МВФ). В частности, соответствующий законопроект №11416-д, ожидающий второго чтения, предлагает рост военного сбора в Украине с 1,5% до 5%.

Поэтому повысится налог на депозиты, ведь состоит из налога на доходы физлиц (НДФЛ, 18%) и военного сбора. Сейчас он составляет 19,5%, однако в случае повышения — вырастет до 23%.

Речь идет о четверти от начисленных процентов. В итоге это отразится на реальной доходности вкладов — на годовых депозитах удастся заработать 3-4%.

Участники финансового рынка рассказывают, что при росте налогов гривневые депозиты станут способом сохранения денег от инфляции, а не получения прибыли.

Так, чистая прибыль как явление станет возможна только на длительные вклады — от одного года до 2,5 лет, по которым ставки составляют в среднем 13% годовых, а максимальные ставки — 15% годовых.

"Учитывая инфляцию, которая в текущем году прогнозируется на уровне 8,5%, а в следующем — около 9,5%, чистая прибыль на годовые депозиты, открытые в октябре 2024 года, может "дотянуть" до 3-4%", — сообщили эксперты.

Сейчас ставки по вкладам от трех до шести месяцев составляют около 10%, однако в дальнейшем прибыльность ультракоротких депозитов, вероятно, продолжит снижаться. По прогнозу, до конца года ставки составят в среднем 8,5% против нынешних 10%.

"Гражданин может рассчитывать на инфляционную индексацию", — сообщили банкиры.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке заявили, что в случае окончательного одобрения Верховной Радой законопроекта о повышении налогов, это не повлияет на инфляцию. Таким образом, рост налогов не приведет к повышению цен на товары.

Также мы писали, что в Комитете Верховной Рады по бюджету назвали главное условие для вероятного повышения налога на добавленную стоимость (НДС). Известно, когда Украина будет вынуждена пойти на такой шаг.