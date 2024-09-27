Що буде з цінами в Україні після підвищення податків — прогноз НБУ

Будівля НБУ. Фото: УНІАН

У Національному банку України (НБУ) заявили, що у разі остаточного схвалення Верховною Радою законопроєкту про підвищення податків, це не матиме значного впливу на інфляцію. Таким чином, зростання податків не призведе до підвищення цін на товари.

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук в інтерв’ю для Центру економічної стратегії.

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Що буде з цінами в разі підвищення податків

Він повідомив, що Національний банк вже провів відповідні розрахунки, які викладені в липневому Інфляційному звіті. У документі розглядаються можливі додаткові інфляційні ефекти у випадку підвищення ставок на окремі податки, зокрема на ПДВ.

"Водночас, аналізуючи пакет ініціатив, поданих до парламенту, ми дійшли висновку, що більшість з них матимуть переважно нейтральний вплив на ціни", — сказав Ніколайчук.

За його словами, підвищення оподаткування доходів буде компенсовано поверненням отриманих додаткових бюджетних ресурсів в економіку у вигляді державних видатків, що не створить значного тиску на попит і не призведе до зростання цін.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Комітеті Верховної Ради з питань бюджету назвали головну умову для ймовірного підвищення податку на додану вартість (ПДВ). Відомо, коли саме Україна буде змушена піти на такий крок.

Ми також писали, що міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що підвищення податків є вимушеним заходом. Хоча це рішення зачепить бізнес, він зазначив, що інших варіантів фактично не залишилося.