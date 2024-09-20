Податки в Україні — за яких умов влада підвищить розмір ПДВ

Засідання ВРУ. Фото: rada.gov.ua

У Комітеті Верховної Ради з питань бюджету назвали головну умову для ймовірного підвищення Податку на додану вартість (ПДВ). Відомо, коли саме Україна буде змушена піти на такий крок.

Про це заявила голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа на засіданні парламенту.

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Вона зазначила, що Податок на додану вартість в країні можуть переглянути у бік підвищення у разі зростання видатків в проєкті Державного бюджету-2025 до другого читання.

Представляючи бюджет, Підласа наголосила, що видатки проєкту держбюджету до другого читання не можуть бути істотно збільшені, адже Кабінет Міністрів обмежений умовами, які затверджені під час п’ятого перегляду програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

За її словами, у разі збільшення обсягу видатків Кабмін зітнеться "з вимогою МВФ щодо підвищення ПДВ".

Раніше про можливість перегляду головного податку в країні заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він пояснив, що в разі непідтримання депутатами урядової законодавчої ініціативи про підвищення військового збору та деяких інших зборів, підвищення податків все одно відбудеться.

Підуть іншим шляхом, підвищивши податок, який має найширшу базу обслуговування, а саме податок на додану вартість.

"Я думаю, що ми всі дорослі люди і свідомі того, що війна — це найбільший поглинач коштів, який є в державі. І тому логічно, що кошти повинні поповнюватися… Є філософія, яку запропонував уряд, — у багатьох місцях взяти потроху, щоб продемонструвати необхідність надходження в бюджет абсолютно конкретної цифри. Існує інша модель — взяти один податок, який має найширшу базу обслуговування, а саме Податок на додану вартість і підвищити його на певний відсоток", — йшлося в заяві Стефанчука.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні планується підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%, що збільшить загальне податкове навантаження на доходи від депозитів до 23%. Це суттєво зменшить дохідність депозитів, що може спричинити відтік коштів з депозитів та зміну інвестиційних пріоритетів вкладників, зокрема на іноземну валюту.

Також ми писали, що Міжнародний валютний фонд наполягатиме на послабленні курсу гривні та підвищенні податків. Відповідні дії в цьому напряму вже чиняться під час переговорів щодо розширеного фінансування України.