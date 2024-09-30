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Податки на депозити можуть зрости — чи вплине це на прибутковість вкладів

30 вересня 2024 09:54
Ксенія Симонова - Редактор
Податки в Україні — як підвищення військового збору вплине на депозити
Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні у разі остаточного схвалення підвищення військового збору з 1,5% до 5% збільшиться податок депозити. Відомо, чи це позначиться на прибутковості вкладів громадян.

Про це йдеться у матеріалі Oboz.ua.

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Зростання податку на депозити

Влада налаштована підвищити податки в Україні на вимогу Міжнародного валютного фонду (МВФ). Зокрема, відповідний законопроєкт №11416-д, який чекає другого читання, пропонує зростання військового збору в Україні з 1,5% до 5%.

Через це підвищиться податок на депозити, адже складається з податку на доходи фізосіб (ПДФО, 18%) та військового збору. Зараз він становить 19,5%, проте в разі підвищення — зросте до 23%.

Йдеться про чверть від нарахованих відсотків. У підсумку це позначиться на реальній прибутковості вкладів — на річних депозитах вдасться заробити 3-4%.

Учасники фінансового ринку розповідають, що у разі зростання податків гривневі депозити стануть способом збереження грошей від інфляції, а не отримання прибутку.

Так, чистий прибуток як явище стане можливим тільки на тривалі вклади — від одного року до 2,5 років, за якими ставки становлять у середньому 13% річних, а максимальні ставки — 15% річних.

"Враховуючи інфляцію, яка в поточному році прогнозується на рівні 8,5%, а наступного — близько 9,5%, чистий прибуток на річні депозити, відкриті у жовтні 2024 року, може "дотягнути" до 3-4%", — повідомили експерти.

Зараз ставки за вкладами від трьох до шести місяців становлять близько 10%, проте надалі прибутковість ультракоротких депозитів ймовірно продовжить знижуватися. За прогнозом, до кінця року ставки становитимуть у середньому 8,5% проти нинішніх 10%.

"Громадянин може розраховувати на інфляційну індексацію", — повідомили банкіри.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку заявили, що у разі остаточного схвалення Верховною Радою законопроєкту про підвищення податків, це не матиме значного впливу на інфляцію. Таким чином, зростання податків не призведе до підвищення цін на товари.

Також ми писали, що в Комітеті Верховної Ради з питань бюджету назвали головну умову для ймовірного підвищення податку на додану вартість (ПДВ). Відомо, коли саме Україна буде змушена піти на такий крок.

податки банки законопроєкт депозити військовий збір

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